Le Tuhaa Pae IV reprend ses rotations vers les Australes

PAPEETE, 7 novembre 2017 - Le cargo mixte Tuhaa Pae IV a repris ses rotations vers l’archipel des îles Australes, après deux mois d’immobilisation à quai pour raison technique.Le navire est attendu à Tubuai mercredi après avoir ravitaillé Rimatara lundi et Rurutu mardi. Après deux mois d’immobilisation pour réparation à Papeete suite à la perte en mer d’un de ses safrans, début septembre, le Tuhaa Pae IV a repris samedi son programme rotations en direction de l’archipel des Australes avec un chargement de 900 tonnes.Un départ qui marque le retour à une situation normale d'approvisionnement pour les 6500 habitants de cet ensemble de cinq îles qui s’étale entre 600 et 1300 kilomètres de Tahiti à l’extrême sud de la Polynésie française. Une population qui a échappé à la pénurie grâce à deux rotations du Tahiti Nui I et une du Mareva Nui courant septembre et octobre.Pour la reprise de ses rotations commerciales, la société Tuhaa Pae a programmé une grande boucle en incluant l’île de Rapa dans son itinéraire. Rapa où le cargo mixte est attendu vendredi après avoir desservi l’île de Raivavae la veille.De retour vers Papeete, le navire doit faire escale dimanche 12 novembre à Tubuai et lundi à Rurutu, pour embarquer les productions agricoles de ces deux îles. Le navire devrait ensuite être de retour à Papeete le jeudi 16 novembre.Le voyage suivant est programmé au départ de Papeete le dimanche 19, pour une petite tournée avec des escales à Rurutu, Tubuai et Rimatara.