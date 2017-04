Le Retex Club : s'unir pour mieux répondre aux urgences

PAPEETE, le 26 avril 2017 - Les professionnels de la gestion du crise dans le privé, le public et même l'armée ont inauguré le Retex Club ce mercredi matin. Leur objectif est de mieux collaborer et de se coordonner en cas de crise majeure, que ce soit une attaque informatique, une calamité naturelle ou toute catastrophe impactant plusieurs secteur de notre société.



L'un des intervenants de la première matinale du Retex Club, qui a eu lieu ce mercredi 26 avril dans les locaux des services informatiques du Pays, nous explique que les 40 personnes présentent sont "des professionnels et des cadres de la gestion de crise, de tous les secteurs. Ce sont des gens qui peuvent intervenir en cas de crise, qu'elle soit d'origine informatique, sanitaire, climatique, sanitaire… Je vois une partie de ceux qui étaient à CyberFenua, il y a le transport maritime et aérien, les banques et assurances, là c'est la sécurité civile et publique, la direction de l’Équipement, les services d'assistance aux personnes, les médias, l'industrie télécom, les infrastructures, la santé, le secteur hospitalier… On a vraiment tout les référents clés pour répondre à une crise."



Cette belle salle des habitués aux QG de crise s'est réunie pour la fondation de ce club informel baptisé Retex Club. Dès le départ on y explique que le but est de créer un réseau de référents qui puisse intervenir de façon efficace en temps de crise, et partager leurs expérience en temps normal pour se préparer. "Le jour où il se passera quelque chose, on se connaîtra et on connaîtra les possibilités d'interventions des uns et des autres." Tout un programme.



Tous les acteurs-clés étaient présents