Le Pays admis au Groupe Agence France Locale

PARIS, 10 février 2017 - Edouard Fritch, accompagné du ministre des Finances, de l’Energie et de Mines, Nuihau Laurey, a finalisé, vendredi, avec les représentants de l’Agence France Locale – société territoriale et du directoire de l’Agence France Locale, l’adhésion de la collectivité au Groupe Agence France Locale.Etaient ainsi présents Rollon Mouchel Blaisot, président du Conseil d’administration de l’AFL-ST, signataire du nouveau protocole, Olivier Landel, directeur général de l’AFL-ST, signataire de l’acte d’adhésion, et Yves Millardet, président du directoire de l’AFL, signataire de l’acte d’adhésion.Depuis le protocole d’adhésion conclu entre la Polynésie française et le Groupe Agence France Locale le 13 avril 2016, deux événements marquants ont renforcé les liens de la Polynésie française et du Groupe Agence France Locale :- les dispositions de la loi du 5 décembre 2016 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional aux termes desquelles la Polynésie française est désormais en mesure de devenir membre du Groupe Agence France Locale (article 21) ;- les modifications statutaires aux termes desquelles la société territoriale a modifié profondément les modalités de paiement et de versement des parts sociales de ses actionnaires (« apport en capital initial » - ACI).L’évolution des dispositions statutaires de la société territoriale intervenue suite au constat conjoint des actionnaires du Groupe et de différents prospects de premier ordre, dont la Polynésie française, a permis à ces prospects de réaliser leur adhésion concomitamment à leur désendettement.La Polynésie française peut désormais bénéficier des offres de l’établissement de crédit spécialisé du groupe crée et détenu par les collectivités locales françaises.Cet établissement lève des financements sur le marché obligataire et les redistribue à ses membres sous forme de prêts bancaires pour le financement de leurs investissements.Ainsi, la Polynésie française pourra profiter de financements, selon une offre de produits adaptée à ses besoins :- des prêts long terme à taux fixe ou taux variable, avec mise à disposition des fonds immédiate ou différée, amortissement linéaire ou progressif ;- des lignes de trésorerie et prêts long terme avec mobilisation progressive.