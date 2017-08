Le Mareva Nui 2 devrait desservir les Australes

PAPEETE, le 01/08/2017 - Les maires de cet archipel ont confirmé cette information. Pour l'heure, le dossier est entre les mains du Pays, pour voir si la goélette répond aux critères règlementaires. Une bonne nouvelle selon les tāvana qui espèrent, par cette occasion, un meilleur développement de leur archipel.



Ce projet ne date pas d'hier. La mise en place d'un deuxième bateau pour l'archipel des Australes était déjà discuté lorsque le Syndicat intercommunal à vocations multiples pour les Australes (SIVMA) existait encore. " Mais cela ne s'est pas fait parce qu'il y avait des soucis au niveau des finances de la société qui devait desservir nos îles… ", explique Joachim Tevaatua, tāvana de Raivavae. Depuis plus rien, jusqu'à il y a quelques mois.



Mais cette fois-ci, ce projet " va tenir la route " et devrait être concrétisé une fois que " le Pays aura donné les accords nécessaires ".



Ce qui est certain, les maires des cinq îles de l'archipel sont unanimes. " Nous avons besoin d'un nouveau bateau. "



DEUX PROBLÈMES SE POSENT ACTUELLEMENT



Selon les tāvana, le souci qui se pose est double.



" Le fret est cher ", dit Joachim Tevaatua, maire de Raivavae, et " le Tuhaa Pae ne peut prendre que 12 passagers lorsqu'il transporte du gasoil et du gaz ", rajoute Fernand Tahiata, maire de Tubuai.



Ce qui freinerait le développement économique et touristique de l'archipel.



Encore faut-il que les premiers magistrats se mettent d'accord. En ligne de mire, Frédéric Riveta, maire de Rurutu. Selon son homologue de Tubuai, Frédéric Riveta met en avant la politique, " au lieu de la population. Ça fait plus de 20 ans qu'il est maire et il a toujours fonctionné ainsi. Voilà pourquoi on n'en a plus parlé ", explique Fernand Tahiata.



Une pensée qui ne touche pas l'intéressé puisque pour lui, " c'est le Pays qui décide, je suis avec le Pays et je décide pour mon archipel. "



Et ces pe'ape'a entre tāvana ne devrait pas vraiment remettre en cause ce projet, puisqu'ils ne sont consultés que pour avis par le Pays.



S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, leur avis se rejoignent quand il s'agit de parler de l'intérêt général.



Oui à un nouveau bateau, mais sous certaines conditions. " Je pense que Tuhaa Pae doit jouer pleinement son rôle comme Aranui, c'est-à-dire limiter le carburant pour que l'on n'ait pas à limiter le nombre des visiteurs sur les Australes. Par contre, Mareva Nui jouera pleinement son rôle au niveau du transport des marchandises ", suggère Frédéric Riveta, tāvana de Rurutu.



Et Fernand Tahiata est dans la même tendance. " Il faudrait que Tuhaa Pae revienne à ce qui avait été fait à l'époque. Au temps, où le Tuhaa Pae prenait en charge les touristes, et qu'il laisse le fret au deuxième bateau. "



Le maire de Tubuai souhaiterait que le Pays et les communes concernées se retrouvent autour d'une table pour finaliser le projet.



LE MAREVA NUI EST-IL OPÉRATIONNEL ?



Cependant, plusieurs maires s'interrogent sur le potentiel du futur bateau qui pourrait desservir les Australes. Est-il toujours opérationnel ?



" C'est un vieux bateau qui a plus de 30 ans. Quand il desservira les Australes, il faudra le rénover puisqu'il soit opérationnel en cas de fortes houles. Ce qui veut dire que ce sera la population qui devra payer ? Pourquoi on ne prendrait pas un nouveau bateau ? ", s'interroge Fernand Tahiata.



" Ce n'est pas le réel souci, puisqu'il se chargera du transport des marchandises, et non des passagers ", répond Frédéric Riveta.



Actuellement, le dossier est entre les mains du Pays parce qu'il " y a plusieurs critères à vérifier ", confie le maire de Raivavae.



" C'est au Pays à voir pour la sécurité des personnes et des marchandises. Il ne faut pas oublier que cette société connait la Polynésie puisqu'ils ont de l'expérience aux Tuamotu ", dit Frédéric Riveta.



Et de poursuivre : " Tout ce que je leur ai demandé c'est de respecter nos traditions. Le dimanche, on ne travaille pas chez nous. Le bateau doit être au large et pas sur les quais. On doit nous respecter, comme Tuhaa Pae le fait actuellement ".



Aucune idée sur le lancement officiel de cette nouvelle desserte sur l'archipel des Australes, mais cela ne saurait tarder, d'après les dires des maires. Et ce jour-là, les habitants des cinq îles des Australes seront les premiers à s'en réjouir.