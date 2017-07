Le Heiva i Tahiti a ouvert ses portes jeudi soir

PAPEETE, le 07/07/2017 - Le Vice-Président, ministre de l’économie et des finances, Teva Rohfritsch, a participé, jeudi soir, à la cérémonie d’ouverture de l’édition 2017 du Heiva I Tahiti.



Dans son discours, le Vice-Président a rappelé qu’il représentait à cette occasion, à la fois le Président de la Polynésie française, Edouard Fritch, et le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, en déplacement à Cracovie, en Pologne, où la 41ème session du comité de l’UNESCO va décider de l’inscription de l'espace culturel de Taputapuatea au patrimoine culturel mondial de l'Humanité. Il a souligné l’importance de ce moment historique, puisqu’il constituerait une incroyable reconnaissance de la grandeur de la civilisation ancestrale polynésienne, celle des grands navigateurs aux étoiles et du Marae de fondation.



Teva Rohfritsch a également rappelé l’importance, au cours de cette inauguration, de la cérémonie du Rahiri, qui est un des moments forts symbolisant la Paix et l'Union des groupes en compétition. « La Culture nous montre, avec le Rahiri, sa force et sa sagesse, sa beauté également. Une beauté et une spécificité que le monde nous envie. Les Arts traditionnels sont désormais pratiqués sur les cinq continents » a ajouté le Vice-Président.



Enfin, Teva Rohfritsch a également tenu à encourager les 29 groupes qui vont concourir à l’occasion cette édition du Heiva I Tahiti, avec un message particulier pour les huit groupes amateurs inscrits dans la catégorie de danse Hura Ava Tau, signe que la jeunesse polynésienne est toujours présente à cet événement culturel, et continue de relever le défi du Heiva I Tahiti. Le Vice-Président a ensuite remercié l’ensemble des danseurs, chanteurs, mais aussi les artistes et artisans qui réalisent les costumes et les décors, transformant la nature en de véritables œuvres d’art, pour leur dévouement, leur travail et leur abnégation au service de la culture polynésienne.