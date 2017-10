La fête de la science a lieu aussi dans les îles

PAPEETE, le 21 octobre 2017 - La fête de la science s'est déroulée debut octobre à l'assemblée. A partir de la semaine prochaine, elle aura aussi lieu à Raiatea, à Rangiroa et à Tubuai.



Première destination : Les Îles Sous Le Vent, les 24 et 25 octobre. Sous l'impulsion de Proscience, les enseignants de Raiatea se sont mobilisés pour organiser une fête de la science à Faaroa et à Uturoa.



Ainsi, au collège de Faaroa, le mardi 24 octobre de 8 h à 11 heures, les élèves présenteront les ateliers qu'ils ont préparés sur des thèmes aussi divers que "le cycle de l'eau", "La désalinisation de l'eau", "les volcans", "le tri des déchets", "la pile électro-chimique", "la modélisation de l'effet de serre" ou encore "l'énergie photovoltaïque".



L'espace Info Energie présentera un outil pédagogique et ludique pour sensibiliser le jeune public aux enjeux énergétiques.



A la mairie de Uturoa, le mardi 25 de 13 h à 17 heures et le mercredi de 8 h à 12 heures, les élèves de CM1-CM2 présenteront par petits groupe le travail qu'il ont réalisé sur le thème du "volcan", su "sel" et de "l'eau".



Les classes visiteuses pourront étudier les trois expositions itinérantes de Proscience : lénergie de demain, la Terre, une exception climatique, et la consommation responsable.



L'espace Info Energie présentera animera un atelier pour sensibiliser le public aux enjeux énergétiques.



En soirée, Proscience présentera aux internes du LEP d'Uturoa le film "A la conquête du Soleil" réalisé par Raphaël Domjan. Le documentaire retrace son tour du monde réalisé uniquement l’énergie du soleil : un pari fou lancé en 2004 par le Neuchâtelois Raphaël Domjan (notre invité à la FDS 2016). Le 27 septembre 2010, le catamaran solaire PlanetSolar, avec ses 570 m² de panneaux photovoltaïques, prenait la mer à Monaco.

Le 4 mai 2012, il était de retour à bon port, après 585 jours de circumnavigation.



Les mardi 23 et mercredi 24 octobre, les lycéens visiteront les activités proposées à la mairie d'Uturoa et prépareront également, au sein de leur lycée, leur propre fête de la science.



Après les vacances de novembre, la Fête de la Science se déplacera à Rangiroa puis à Tubuai.