La famille Colas dans Paris Match

PARIS, le 21 mars 2017. Le magazine Paris Match consacre cette semaine un reportage à la famille Colas . La journaliste Anne-Laure Le Gall a ainsi pu rencontrer Teura, la compagne d'Alain Colas, leurs jumeaux Tereva et Torea, 38 ans, belle-fille et petits-enfants. Il ne manquait que l'aînée de la fratrie, Vaimiti, qui vit à Raiatea.Alain Colas est notamment connu pour sa victoire dans la Transat anglaise 1972 ainsi que pour son record du tour du monde à la voile en solitaire en 1973. Il a disparu en mer le 16 novembre 1978 au large des Açores au Portugal lors de la première Route du Rhum.Quand leur père disparaît, en 1978, Tereva et Torea n'avaient que six mois. Leur sœur, Vaimiti, 4 ans.