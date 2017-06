La Polynésienne des eaux se met au paiement en ligne

PAPEETE, le 07 juin 2017 - Mercredi, la Polynésienne des eaux a dévoilé sa nouvelle agence en ligne, consultation des factures, paiement en lignes, toutes les démarches pourront se faire depuis chez soi.



La Polynésienne des Eaux lance son agence en ligne, un service supplémentaire pensé pour faciliter la vie de ses clients qui peuvent désormais effectuer toutes leurs démarches depuis leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur, à leur rythme et selon leurs besoins.



C'est en présence de divers représentants des communes de Papeete, Pirae et Mahina que Manua Guehennec, responsable client et grands Comptes de la Polynésienne des eaux, a présenté l'agence en ligne. Après près d'un an de travail, la plateforme en ligne permet aux habitants de Papeete, Pirae, Moorea et Bora Bora de régler leurs factures d'eau en ligne. La Polynésienne des eaux travaille via la plateforme Payzen de l'OSB qui permet de sécuriser les paiements en ligne en Polynésie.



Cette plateforme permettra aux usagers d'économiser du temps et du papier. En effet, la plateforme dématérialise un grand nombre de démarches. Tous les formulaires sont désormais disponibles en ligne, ainsi que toutes les factures. Ainsi, l'utilisateur peut désormais effectuer la plupart de ses démarches depuis chez lui sans avoir à se déplacer.



Enfin, cette agence en ligne donne aussi la possibilité aux usagers de suivre leur consommation. L'agence en ligne historise la consommation et la met en forme avec un graphique facile à lire (histogramme). Afin de limiter les factures estimées, il est désormais possible de déposer l'index du compteur dans l'espace prévu à cet effet.