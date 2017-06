La Polynésie sera la première "à déployer les assises" des Outre-mer

PARIS, 22 juin 2017 - Le président de Polynésie Édouard Fritch a affirmé jeudi à Paris que la Polynésie sera "sûrement" la première à être prête et "à déployer" les assises des Outre-mer, souhaitées par Emmanuel Macron.



Durant sa campagne, M. Macron avait annoncé vouloir constituer des Assises pour les Outre-Mer dès le début de son mandat. Ces assises, qui seront mises en place dans chaque territoire, serviront à déterminer les politiques à mettre en place pour répondre aux urgences.



A la sortie de son entretien avec le Premier ministre, qu'il a rencontré en compagnie des deux députées polynésiennes Maina Sage et Nicole Sanquer et de la sénatrice Lana Tetuanui, Edouard Fritch a indiqué que la Polynésie était " prête " pour ces assises.



Il a assuré avoir eu le soutien du Premier ministre concernant l’application de l’accord de l’Elysée, signé en mars dernier par François Hollande.



" Je suis très préoccupé par ce plan d'action qui devrait venir. En déclinaison de l'accord de l'Elysée, ce plan d'action est effectivement le sujet de ces assises qui doivent se tenir dans chaque collectivité ", a-t-il déclaré à la presse.



" Ce que j'ai souhaité faire passer comme message c'est que nous en Polynésie, au mois d'octobre nous serons peut-être et sûrement les premiers à être prêts et à déployer ce plan d'action ", a-t-il assuré.