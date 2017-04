La Perle du Pacifique obtient le prix "Smart destination"

ESPAGNE, le 24/04/2017 - Un prix qui a été décerné à la commune de Bora Bora non seulement par rapport à la beauté de ses paysages, mais suite aussi aux différentes actions menées dans le volet environnemental. Cette distinction a été remise au maire de la commune lors du congrès mondial des îles remarquables, qui s'est tenu en Espagne, la semaine dernière.



Ce congrès a réuni 150 îles du monde entier. Un moment privilégié pour tous les participants puisque chacun a pu partager leurs expériences ou leurs vécus, sur le plan environnemental.



La commune de Bora Bora était donc représentée par son maire, Gaston Tong Sang et sa Directrice générale des services, Maireraurii Leverd. Plusieurs conférences étaient organisées, la semaine dernière, ainsi que des ateliers, animés par des experts et des maires venus de tout horizon.



Ce déplacement a été, pour le maire de Bora Bora, bénéfique, puisqu'il " a eu l’occasion de rencontrer d’importantes personnalités comme l’ancien président d’Espagne, Senor José Luis Rodriguez Zapatero, mais aussi des diplomates et de grands architectes dont un de renom mondial, José Ribas Folguera. Le Maire ingénieur de formation a suscité l’attention de ces derniers, même des entreprises privées présentes au stand d’exposition qui ont fait connaître leur intérêt pour l’île de Bora Bora ", indique un communiqué de la municipalité.



Mais le point d'orgue de cette conférence a été la distinction que s'est vue remettre la commune de Bora Bora, le fameux prix " Smart destination ".



Deux autres îles étaient en course pour l'obtention de ce prix : les Seychelles et les Açores. Mais la Perle du Pacifique s'est distinguée grâce à ses actions en faveur de l'environnement, " faisant ainsi de cette île une destination préservée et "intelligente" aux yeux des membres du jury ", poursuit le communiqué.



Par ailleurs, Gaston Tong Sang a fait part de son souhait à organiser le prochain congrès à Bora Bora. Une invitation qui a été félicitée par les membres du comité.



Avec ce nouveau prix en poche, Bora Bora fait également la promotion de la Polynésie française.



" La commune avait déjà obtenu plusieurs distinctions nationales et internationales avec le prix de l’innovation Suez en 2005 pour la réalisation de son usine d’ultrafiltration d’eau industrielle, le prix de la Marianne d’or en 2007 pour la gestion de la rareté de sa ressource, le prix de la Destination préférée des Chinois par vote de plus de 3 millions de personnes lors de la Conférence du tourisme des Îles à Zhoushan, Chine, en 2015 ", conclut le communiqué de la commune.