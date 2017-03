La Chine obtient un méga projet d'infrastructures minières en Australie

Sydney, Australie | AFP | vendredi 23/03/2017 - Un géant chinois de la construction a signé vendredi avec un groupe australien un protocole d'accord de 6 milliards de dollars australiens (4,2 milliards d'euros) pour le développement d'importantes infrastructures minières dans le nord-ouest de l'Australie.

Le groupe BBI, basé à Sydney, a précisé que ce protocole d'accord conclu avec le groupe public China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) -contrôlé par Pékin- portait sur le développement d'infrastructures notamment portuaires et ferroviaires.

Celles-ci doivent permettre à des groupes miniers de pouvoir aller investir au coeur de la région riche en minerai de fer de Pilbara.

Le projet prévoit notamment de réaménager le port de Balla Balla, qui avait été en activité de la fin du XIXe siècle aux années 1930, et de construire 160 km de voies ferrées qui traverseront les solitudes désertiques de l'Australie-occidentale jusqu'à la région de Pilbara.

L'accord a été conclu à Canberra en présence du Premier ministre australien Malcolm Turnbull et de son homologue chinois Li Keqiang, en visite en Australie.

Premier pays consommateur de matières premières au monde, la Chine est aussi le premier partenaire commercial de l'Australie.

Le projet doit permettre de créer 3.300 emplois à partir de 2018. Ces infrastructures emploieront une fois construites 900 personnes de façon permanente.

Le groupe BBI est majoritairement détenu par Todd Corporation, un des principaux groupes néo-zélandais.