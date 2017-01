"La Boussole" : le capitaine Vetea Duleux fixe un nouveau cap

PAPEETE, le 6 janvier 2017 - Jeune entrepreneur dynamique, Vetea Duleux est bien connu dans le milieu de la restauration. Après avoir fait ses armes dans des prestigieux palaces comme Le Bristol à Paris et The Lanesborough à Londres, il est aux commandes de "La Boussole", à Fare Ute, depuis 2009. Le capitaine et son équipage, qui ont connu des hauts et des bas, fixent un nouveau cap à l'horizon 2017 et lancent des concepts novateurs à partir du 13 janvier, notamment un service de livraison et une carte bistronomique.





"J'ai toujours aimé la restauration pour son côté convivial, le relationnel qu'elle offre… Durant mon enfance, je voyais ma mère s'affairer dans la maison pour recevoir nos invités, cela a dû me marquer et c'est devenu ma passion." Vetea Duleux, qui vient de fêter ses quarante ans, sait, lui aussi, recevoir, comme peuvent l'attester les nombreux clients qui se rendent dans son établissement sis à fare Ute. Dès le matin de bonne heure, on pousse sa porte pour déguster de copieux brunchs ou, lorsque le soleil est au zénith, de délicieux déjeuners. L'occasion aussi d'échanger et de partager de bons moments avec les uns et les autres. Né à Papeete, le gérant s'est formé à l'hôtellerie pendant un an et demi à Écully (Lyon), puis s'est forgé une solide expérience dans de prestigieux palaces multi-étoilés comme Le Bristol à Paris et The Lanesborough à Londres, auprès de grands chefs tels Alain Ducasse ou Éric Frechon. Il a ensuite assuré la direction de nombreux restaurants en Polynésie (voir sa biographie).