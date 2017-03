L'incubateur de start-up de la CCISM est lancé

PAPEETE, le 17 mars 2017 - A l'occasion d'une conférence au Digital Festival Tahiti, Christian Vanizette a officialisé le lancement du premier incubateur de start-up de la CCISM. Le social entrepreneur polynésien a donné ses conseils à tous ceux qui se rêvent créateur de start-up : lancez-vous le plus vite possible, même sans argent, et entourez-vous bien !



Jeudi soir au Digital Festival, la conférence animée par Christian Vanizette (fondateur de MakeSense, qui promeut l'entreprenariat social et rassemble près de 1400 projets dans 128 villes) et Jean-Romain Micol (directeur des réseaux de French Tech, une structure du ministère de l'Économie métropolitain) sur le thème de la création de start-up en Polynésie a attiré les entrepreneurs.



Ils y expliquaient comment la France a réussi à se transformer en trois ans en une vraie puissance de l'économie numérique. La base est de fédérer tout le monde, à commencer par les entrepreneurs, de leur offrir les outils nécessaires, et surtout de les laisser décider. Il a fallu que la puissance publique se mette à l'écoute des créateurs d'entreprises pour qu'elles puissent prendre leur envol… Ils ont aussi détaillé le profil de l'entrepreneur : il se lance aussi vite que possible, même sans argent, car n'importe quel essai est plus convainquant pour les investisseurs qu'une simple idée restée trois ans dans un placard. Le second conseil est de s'entourer du mieux possible, avec des personnes compétentes et aussi passionnées que soi.



Les deux conférenciers ont aussi annoncé le lancement de PRISM. Il s'agit du nom – temporaire car ce seront les entrepreneurs qui choisiront le nom final – du nouvel incubateur de start-up hébergé par la CCISM. Deux salariées de la Chambre sont en train de se former dans les incubateurs parisiens et américains de MakeSense, Capucine et Amandine.



LOCAUX, MENTORS ET FINANCEMENTS DANS L'INCUBATEUR DE LA CCISM



Cet incubateur a été lancé vendredi 17 mars. Il disposera de bureaux au deuxième étage de la CCISM mis gracieusement à la disposition des 6 à 10 projets retenus. Les locaux, jusqu'ici très institutionnels, ont changé de visage avec bureaux, le Wi-Fi, des plantes, des babyfoots… Tout ce qu'il faut pour séduire les entreprises les plus innovantes.



Le gros atout de cette structure sera son réseau de mentors, qu'ils soient locaux ou internationaux. Les start-up auront en particulier accès à tout l'écosystème de MakeSense et à celui de la French Tech avec ses 14 Métropoles French Tech et ses 20 hubs internationaux. "Ça montre que la Polynésie n'est pas isolée au milieu du Pacifique mais a accès à toutes les ressources mises en place par la République française, et les Polynésiens auront accès aux même opportunités que les métropolitains quand ils créeront leur start-up" résume Jean-Romain Micol, directeur des réseaux de French Tech.



Les start-up de l'incubateur auront aussi accès à de nombreuses bourses. Celles de la French Tech de 30 000 euros (3,6 millions de francs) pour l'amorçage du projet, ou celles du gouvernement polynésiens avec ses aides à l'innovation.



Pour intégrer l'incubateur il faut commencer par répondre à l'appel à projets qui seront bientôt publié sur le site et la page Facebook de la CCISM. Le dossier est bien sûr numérique. La chargée de projet de l'incubateur, Capucine, se chargera de contacter tous les candidats avec quelques questions. Ceux qui seront sélectionnés seront invités à participer à une session d'ateliers et de formations d'une semaine qui aboutira à la sélection des 6 à 10 projets qui intégreront l'incubateur début mai.