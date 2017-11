L'île flottante sera-t-elle financée en bitcoins ?

The Seasteading Institute compte financer les 60 millions de dollars que coûtera son île flottante polynésienne par une Initial Coin Offering (ICO). Une définition de ce nouvel instrument financier est offerte par le site Blockchain France : "une ICO est une méthode de levée de fonds, fonctionnant via l’émission d’actifs numériques échangeables contre des crypto-monnaies durant la phase de démarrage d’un projet. Ces actifs numériques sont appelés tokens (jetons, en français). Dans un premier temps, les tokens sont émis par l’organisation à l’origine de l’ICO, et peuvent être acquis par quiconque lors de l’ICO en échange de crypto-monnaie (le plus souvent, de l’ether ou du bitcoin). Dans un second temps, ces tokens sont vendables et achetables sur des plateformes d’échange, à un taux dépendant de l’offre et de la demande. Ils sont donc très liquides."



Si vous n'avez rien compris à cette définition, c'est normal : la base de ces technologies n'a été créée qu'en 2009 avec l'émission du premier bitcoin. Et le concept même d'IPO ne date que de… 2014, avec la création d'Ethereum.



Tout ce maraboutage technologico-financier repose sur une idée révolutionnaire, nommée "blockchain". Vous l'avez tous expérimenté, envoyer un fichier sur internet crée une copie. Le fichier existe alors en double, et il est impossible de distinguer l'original de la copie. Il est donc impossible d'envoyer par internet un titre de propriété, une action ou l'équivalent d'une "monnaie numérique" et garantir que la seule version qui existe est le fichier reçu (contrairement au monde réel ou il faut généralement échanger un document physique comme un billet de banque, la carte grise d'une voiture ou le titre de propriété d'un terrain avant de transférer la propriété d'un bien). Le concept à la base de la blockchain et du Bitcoin est de rendre toutes les transactions publiques pour éviter l'apparition d'un faux document, et d'empêcher toute copie pour garantir un seul propriétaire bien identifié pour chaque bien.



La blockchain est un gigantesque fichier enregistré sur l'ordinateur de tous les utilisateurs, qui enregistre qui est le propriétaire de chaque bien numérique, et l'ensemble de tous les échanges qui ont eu lieu depuis la création de ce bien. L'exemple le plus fameux est le bitcoin, une monnaie numérique (crypto-monnaie) qui ne peut s'échanger qu'en modifiant la blockchain associée. Quand on paie quelqu'un avec un bitcoin, la transaction est enregistrée une seule fois, de façon irréversible et publique, chez tous les autres utilisateurs de bitcoin. Plus aucune banque, taxe, commission ou agence de régulation n'est nécessaire… Et si la transaction est publique, l'identité de ceux qui ont fait la transaction est totalement protégée par le système. Mais en échange, vous êtes laissé seul en cas de problème. Des arnaques et des vols de bitcoins en millions de dollars ont régulièrement fait les gros titres depuis sa création en 2009, et sont généralement restés impunis.



Malgré tout, la crypto-monnaie continue de connaitre un succès incroyable, l'ensemble des bitcoins en circulation valant près de 100 milliards de dollars à l'heure actuelle. Et la technologie derrière ce succès, la blockchain, est en train de conduire à une succession de révolutions fondamentales dans tous les domaines où il peut être utile de garantir un échange de façon publique et infalsifiable. Des start-up créent donc de nouvelles solutions pour gérer un réseau énergétique décentralisé (pour vendre l'électricité de ses panneaux solaires à ses voisins sans passer par une entreprise), créer une signature numérique sans aucun intermédiaire, sécuriser et rendre totalement transparents des élections, certifier des documents numériques, lutter contre la contrefaçon physique, sécuriser les transactions entre les grandes institutions financières, assurer le suivi de toute la logistique d'une entreprise, vendre des chansons sur internet en empêchant toute copie…



Une ICO repose sur la même technologie. Une blockchain spécifique est créée par une start-up qui a besoin d'argent frais pour développer ses projets, et les "tokens" sont vendus au grand public contre des crypto-monnaies, principalement des bitcoins. Ces tokens ne sont pas des actions ou des titres de propriété. A la place ils peuvent offrir un droit de vote, ou servir à acheter des services dans l'écosystème créé par la start-up qui émet ces "tokens" ou "coins". L'idée a été développée par la fondation Etherum, qui a fait la toute première ICO de l'histoire en 2014… Et a levé 18 millions de dollars en bitcoins.



Dans le cas de l'ICO de Seasteading, on ne sait pas à quoi correspondraient les tokens qui seront offerts, mais ils pourraient par exemple être utilisés comme monnaie numérique pour toutes les transactions sur l'île flottante, être un titre de propriété pour quelques arpents d'île flottante, offrir le droit d'habiter sur la plate-forme ou même un droit de vote dans toutes les décisions qui la concerneront…