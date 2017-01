L'association Emauta au chevet des SDF depuis 20 ans

PAPEETE, le 25 janvier 2017. Depuis 20 ans, à travers les foyers le Bon Samaritain, la Samaritaine, Te Arata et Manini’a’ura, l’association « Emauta… pour redonner l’espoir » vient en aide aux hommes, femmes et enfants n’ayant plus de toi pour vivre. Pour fêter ces deux décennies de travail, une messe d’action de grâce sera donnée ce vendredi à l’église Maria no te Hau de Papeete.





Marie-Claude Taputu travaille depuis 16 ans pour le foyer La Samaritaine, situé aujourd'hui à La Mission, à Papeete. Le centre accueille depuis près de 20 ans des femmes avec ou sans enfants. Marie-Claude montre dans la salle à manger du foyer un grand tableau qui a été confectionné. En haut, une liste de tâches. En dessous de chacune des missions, le nom d’une personne accueillie. Le foyer de la Samaritaine accueille une trentaine de personnes, pour une durée en théorie de trois maximum « mais en fonction du projet et de son avancée, cela peut être plus long. Cela nous est arrivé de garder les familles un an quand le projet est solide » , explique Manutea Gay, président de l’association « Emauta… pour redonner l’espoir ». Depuis 20 ans, l’association aide les personnes « en situation d'errance, qui vont être dans la rue ou y sont déjà » .



Au total, l’association s’occupe aujourd’hui de quatre foyers. Il y a 20 ans à sa création, le nombre de personnes sans domicile fixe à Tahiti était moins important qu’aujourd’hui. Mais des hommes et familles sans fare commençaient à trouver refuge dans la rue. « Il y a 25 ans, le phénomène d"errance n'existait pas. C'était marginal. Il y a 20-21 ans, des jeunes ont commencé à dormir dans la rue sur un carton ou un peue » , se souvient Manutea Gay, qui était alors responsable du Secours catholique. « Ce n'était pas occasionnel. Dormir dans la rue en attendant le matin car on venait de la presqu'île c'était courant alors mais ce n'était plus du tout ça. Un de mes amis qui était médecin et responsable du dispensaire de Vaininiore m’a appelé un jour et m'a dit : ‘J'ai des patients qui ont plus besoin d'une douche, d'une savonnette et de linge propre que de médicaments. » Il me dit alors que juste à côté du dispensaire il y a un local disponible qui appartient à la mairie de Papeete et me demande si le Secours catholique ne pourrait pas faire quelque chose. On a alors mis en place le centre Te Vai-Ete, animé par le père Christophe aujourd’hui. On a démarré comme ça. »



Naissance du Bon Samaritain

En parallèle de cette première initiative, un groupe d’évangélisateurs de rue, nommé les messagers du bon berger, souhaitent aussi mettre en place pour héberger les hommes et les femmes de la rue. Une partie des membres de ce groupe a elle-même connu ce quotidien de débrouilles. Pepe Tehio, aujourd’hui directeur du Bon Samaritain, qui a lui aussi connu les côtés négatifs de la rue, est alors à la tête de ce groupe . Le foyer le Bon Samaritain voit alors le jour derrière Te Vai-ete.