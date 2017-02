L'ancien secrétaire général Jacques Witkowski nommé directeur général à la Sécurité civile

PARIS, le 27 février 2017. Jacques Witkowski sera à la tête des sapeurs-pompiers et plus largement directeur de l’organisation des secours en France, à partir du 13 mars. Il a été secrétaire général du haut commissariat de la République en Polynésie française en 2006.



Jacques Witkowski, 54 ans, préfet de la Manche depuis janvier 2016 a été nommé, vendredi, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises à l’administration centrale du ministère de l’Intérieur.



Saint-Cyrien, il a été commandant d’un groupe de pelotons mobiles en Martinique, commandant d’une compagnie en Vendée, et, en 1996, commandant militaire de l’Hôtel Matignon avec le grade de chef d’escadron.



Après avoir intégré la préfectorale, il a débuté sa carrière comme directeur du cabinet du préfet des Côtes-d’Armor, puis a été directeur du cabinet du préfet de la région Réunion, préfet de la Réunion, directeur de cabinet de la directrice des affaires politiques, administratives et financières au secrétariat d’Etat à l’outre-mer, sous-préfet de Sélestat-Erstein , secrétaire général de la Polynésie française de 2006 à 2008, secrétaire général de la préfecture du Finistère, secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais et préfet de Mayotte.



Il été ensuite nommé en 2014 directeur de cabinet de la ministre des Outre-mer, George Pau-Langevin. Il est chevalier de l’Ordre National du Mérite, chevalier de la Légion d’honneur et titulaire de la médaille de la défense nationale.