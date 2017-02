L'Australie fait un don de 750 000 Fcfp pour les sinistrés

PAPEETE, le 7 février 2017. Le gouvernement australien a fait un don de 750 000 Fcfp, à la Croix Rouge, pour les sinistrés des fortes pluies des 21 et 22 janvier.





Le président du Pays Edouard Fritch, accompagné du vicep-président, Teva Rohfritsch, s’est entretenu, lundi après-midi, avec le consul général d’Australie, Paul Wilson. Basé à Nouméa, il est actuellement en visite en Polynésie française. Avec à ses côtés le consul honoraire d’Australie en Polynésie française, Marc Siu, le consul général a exprimé la solidarité de son pays à la Polynésie suite aux intempéries des 21 et 22 janvier. Le gouvernement australien a fait un don de 750 000 Fcfp, à la Croix Rouge, pour les sinistrés.



Plusieurs autres sujets ont été évoqués, notamment l’idée de la reprise d’une liaison aérienne directe entre la Polynésie française et l’Australie. Edouard Fritch a par ailleurs réitéré ses remerciements pour le soutien apporté par l’Australie, en septembre dernier, à la candidature de la Polynésie française au statut de membre à part entière du Forum des îles du Pacifique.



Ce nouveau statut permet l’intégration de la Polynésie française dans la liste des pays éligibles pour les étudiants boursiers australiens, de façon à ce que ceux-ci puissent venir compléter leur cursus universitaire au fenua. Le Consul général d’Australie sera en visite officielle en Polynésie française jusqu’au 11 février.



Après cette rencontre, Edouard Fritch s'est envolé lundi soir pour Paris afin de finaliser la rédaction du projet de convention cadre de l’accord de Papeete.



Annoncé à la signature avant décembre 2016, mais victime d’un sérieux retard, l’accord de Papeete devra être signé avant la fin de la mandature de François Hollande au risque d’être sérieusement compromis. Et c’est notamment pour préciser la rédaction de ce projet de convention cadre Etat-Pays que le président Edouard Fritch se rend à Paris cette semaine, jusqu'à samedi. Il doit participer à une réunion au ministère des Outre-mer, en présence d’Ericka Bareigts et du conseiller Outre-mer de François Hollande, Marc Vizy. Edouard Fritch rencontrera également à Paris Jean-Jacques Urvoas, le garde des Sceaux, ainsi que la ministre de l’Education nationale, Najat Vallaud-Belkacem.