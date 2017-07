Jeu Shell-Pacific 2 : un nouveau gagnant ira à Los Angeles

PAPEETE, 12 juillet 2017 - Du 11 juillet au 5 septembre, Shell organise 5 tirages au sort avec, à la clé pour chacun, deux allers-retours pour la Californie. Le premier tirage a eu lieu lundi et c’est un habitant de Faa’a qui a gagné le premier lot de cette série.



Mercredi, John Chong a été un peu surpris lorsqu’il a reçu un coup de téléphone lui annonçant qu’il avait gagné deux allers-retours à destination des Etats-Unis. Ses billets lui ont été remis, hier, à la station Shell Prince Hinoi. Agé de 57 ans, cet ancien militaire de la marine nous a confié que sa profession lui avait déjà permis de voyager à travers les océans mais qu’il partirait avec son fils aîné pour découvrir la Californie. Ils pourront y séjourner de deux à quinze jours et ont un an pour utiliser leurs billets.



Quatre tirages au sort



John Chong était l’heureux gagnant du premier tirage au sort de cette série de jeux organisé par Shell-Pacific. Jusqu’au 5 septembre 2017, 4 tirages au sort auront lieu au siège de la Société Pacific Petroleum et Services (PPS) et permettront donc aux participants de gagner un lot similaire. Pour les volontaires, les prochains tirages se dérouleront en présence d’un huissier les 26 juillet, 9 et 23 août et le 6 septembre.



C’est pour célébrer ses 30 ans d’existence que la compagnie Shell-Pacific, fondée en 1987, organise plusieurs séries de jeux cette année. Avant John Chong, ce sont déjà plusieurs participants qui ont gagné deux allers-retours Papeete-Los Angeles.



Le 27 juin dernier, c’est une habitante de Rangiroa qui avait gagné deux billets le jour de son anniversaire. La mère de famille avait alors expliqué que c’est avec sa fille qu’elle comptait découvrir la côte ouest des Etats-Unis.