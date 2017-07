Hommage à Alberic Riveta

PAPEETE, le 01/07/2017 - Honneurs militaires rendus à l’arrivée sur le fenua du corps d’Albéric RIVETA, chasseur parachutiste commando décédé lors de l’opération militaire Aquila au Mali.



M. René BIDAL, Haut-Commissaire de la République, était aux côtés du Président du Pays et de l’Amiral COMSUP, pour la cérémonie d’hommage qui a été rendue, vendredi soir sur la base aérienne, à Albéric RIVETA, chasseur parachutiste commando du 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers, décédé lors de l’opération Aquila au Mali.



Les autorités civiles et militaires qui étaient présentes ont partagé avec la famille et les proches, un moment de recueillement chargé d’émotion et de respect à ce jeune soldat polynésien, mort pour la France, auquel les honneurs militaires ont ensuite été rendus. Il est chevalier de la Légion d’Honneur et décoré de la médaille militaire.