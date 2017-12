Goélette contre pétrolier dans le dernier scénario du « ORSEC Maritime 2017 »

Les moyens de l’Etat mobilisables pour agir en mer



Les moyens de l’Etat mobilisables pour la gestion des événements de mer d’ampleur reposent pour l’essentiel sur les navires et les aéronefs des Forces armées en Polynésie française, et plus particulièrement ceux de la Marine nationale.

Moyens Maritimes

- 1 frégate de surveillance, Prairial, et son hélicoptère embarqué Alouette III

- 1 patrouilleur de haute mer, Arago

- 1 bâtiment multi-missions (B2M), Bougainville

- 2 remorqueurs portuaires et côtiers, Manini et Maroa

- 1 patrouilleur de la Gendarmerie maritime, Jasmin



Moyens aériens

- 3 avions de surveillance maritime type Gardian (flottille 25F)

- 2 hélicoptères interministériels Dauphin N3+ (flottille 35F)

- 2 avions de transport Casa de l’armée de l’air (ET 82)



Imagerie satellite : outil de surveillance satellitaire TRIMARAN



Il faut y ajouter les spécialistes de la lutte contre les pollutions maritimes de la Base Navale de Papeete ainsi que les équipes d’évaluation et d’intervention (EEI) de la Base Navale également, renforcées le cas échéant par des spécialistes (ex : officier de port, pilote portuaire, pompier etc…). A ses moyens de l’Etat s’ajoutent bien évidement ceux du Pays (Equipement, service de santé, etc…) et des communes (sapeurs-pompiers). Par ailleurs, si la situation l’exige, le Haut-Commissaire de la République peut réquisitionner des moyens humains et matériels privés.