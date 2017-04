Gestion de fait sous la présidence Flosse : le Conseil d'Etat rejette les ultimes pourvois

PARIS, 25 avril 2017 - La 6e chambre de la section contentieux du Conseil d'Etat a rejeté mardi les 14 pourvois en cassation de Gaston Flosse dans l’affaire de gestion de fait dite des emplois cabinet. L'ancien président de la Polynésie française et 21 complices sont solidairement et définitivement condamnés à rembourser 231,5 millions Fcfp au Pays.Le Conseil d'Etat a mis un point final, mardi à Paris, à la procédure financière ouverte par la chambre territoriales des comptes en 2006 au sujet des emplois cabinet de la présidence Flosse, comme l'ont révélé nos confrère de Polynésie 1ere, tôt dans la matinée.Dans les 14 dossiers de cette procédure, Gaston Flosse et 21 complices sont solidairement et définitivement condamnés à rembourser 231,5 millions Fcfp de débets au Pays, augmentés des intérêts de droit à compter du 23 février 2005. Les peines d'amende sont confirmées pour un montant total de 18,4 millions Fcfp d'amendes, dont 11,6 millions Fcfp pour le seul Gaston Flosse.Dans cette affaire de gestion de fait, révélée dès avril 2006 par la Chambre territoriale des comptes (CTC), la justice financière reproche à Gaston Flosse, es-qualité président de la collectivité, d’avoir prélevés irrégulièrement 231 509 642 Fcfp de 1996 à 2004 pour financer le recrutement en qualité de personnels de cabinet, de divers élus municipaux et de syndicalistes. Ces dernier avaient en réalité été mis à la disposition de communes ou de syndicats pour une durée indéterminée, sans que ces dépenses n'aient été visées à ce titre par l'Assemblée territoriale.Depuis maintenant près de 11 ans, il est question de 14 procédures financières reconnaissant la qualité de gestionnaire de fait à l’encontre de MM. Gaston Flosse, Michel Buillard, Gustave Heitaa, Edouard Fritch, Edwin Tere, René Temaharo, Heifara Parker, Thomas Moutame, Marcelin Lisan, Cyril Legayic, Bruno Sandras, Teotahi Faua, Bruno Taaroamea, Emile Brotherson, Hands Pifao, Robert Hitiaa, Marcelino Teata, Johanes Cridland, Gaston Bernardino, François Asen ainsi que Mmes Juliette Nuupure et Sylvia Wong Po. Aujourd'hui décédés, Victor Doom et Jacques Vii, également cités dans cette affaire de gestion de fait, sont représentés dans la procédure par leurs héritiers.