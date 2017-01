Exposition "Fa'aiho" : Evrard Chaussoy retrouve la flamme

DES DRAMES FAMILIAUX QUI CRÉENT LE DÉCLIC



Peu de temps après, son père a de gros ennuis de santé. Il confie : "Il a eu une hémiplégie, paralysant tout son côté droit… et il est droitier ! Il a également eu une lourde aphasie. J’ai pensé qu’il ne pourrait plus jamais peindre. Nous avons perdu tragiquement mon frère Gilbert, il y a deux ans. Tous ces événements m’ont persuadé qu’il ne fallait absolument pas perdre ce lien, je devais m’y remettre pour eux. Mais le quotidien et mes responsabilités chronophages ont été plus forts. Il aura fallu que mon père accomplisse un exploit inattendu : ayant récupéré la motricité, et malgré son handicap et les difficultés qui y sont liées, il s’est remis à peindre et a présenté une exposition individuelle en septembre dernier, exposition couronnée d’un franc succès. Nous étions tous fiers de lui et impressionnés par son courage et sa ténacité. À 36 ans, mon père m’avait encore donné une belle leçon de vie. Cela a été mon véritable déclic. Je me suis remis à travailler sur mes tableaux, sous les yeux passionnés de ma petite Kaluann, ma fille qui a sept ans, et qui présente aussi de très bonnes aptitudes au dessin. Cette exposition est le reflet d’une coutume familiale que je souhaite faire perdurer, transmettre à mes enfants."