Eto éliminé de La Nouvelle Star

A ce stade, 11 candidats sont sélectionnés. Il s’agit de : Benny, Noor, Yadam, Kamisa Negra, Eto, Slon, Mathieu, Xavier, Ofé, Carla et Viktor. Pour départager les derniers candidats, une épreuve sous forme de trio est lancée. Eto est avec Carla et Beni pour interpréter « All Around the World » de Lisa Stansfield, un titre qui privilégie Béni dont la tessiture de la voix convient mieux à ce type de chanson. Eto est éliminé et ne participera donc pas aux dernières épreuves de la Nouvelle Star mercredi prochain.