En Marche Porinetia : "Le Front National remet le couvert de la menace"

Le mouvement En Marche Porinetia a annoncé que le rasemblement anti-Le Pen prévue ce jeudi 4 mai était annulé. Voici le communiqué : "Partout en France ont été organisées de nombreuses manifestations anti Front National. En Polynésie un collectif de citoyens a souhaité organiser un semblable évènement ce jeudi 04 mai.



Sur les ondes de Radio Polynésie Première et le même jour au cours du débat organisé par TNTV, le représentant local du Front National s’est laissé aller à mettre en garde les organisateurs de probables risques de débordements à l’initiative de ses adhérents et militants.



Soyons clairs, En Marche Polynésie considère qu’il s’agit de menaces à peines voilées totalement incompatibles avec la liberté d’expression liberté publique garantie par notre constitution.



Soucieux de préserver l’ordre public, et respectueux de nos traditions , nous avons conseillé et obtenu du Collectif organisateur l’annulation de l’événement pourtant républicain et non violent. En lieu de place 2000 professions de foi seront distribuées par nos soins.



Bien en Marche, bien Fraternellement et avec Amour de nos traditions polynésiennes et républicaines"