Drame à Paea : le procureur requiert la mise en examen et le placement sous contrôle judiciaire du gendarme

Le procureur de la République Hervé Leroy a fait le point ce samedi après-midi, sur le drame qui s'est tenu jeudi soir, à Paea, où "Bouddah" 37 ans a perdu la vie.Après une garde à vue prolongée ce samedi matin, l'enquête de flagrance a établi qu'il s'agissait "", explique le procureur.", poursuit le représentant du parquet.Depuis samedi 14 heures, l'affaire est entre les mains d'un juge d'instruction "Dans la nuit du jeudi 27 avril au vendredi 28 avril, une femme a sollicité l'intervention de la gendarmerie à son domicile à Paea pour mettre fin à une violente dispute entre son ex-mari et son nouveau compagnon.Deux gendarmes de Punaauia se sont donc rendus sur place, vers minuit. "", décrit Hervé Leroy, et de poursuivre : "Malgré leurs tentatives, les gendarmes n'ont pas réussi à séparer les deux hommes. "", explique le procureur Leroy.Les pompiers et le SAMU ont été aussitôt alertés par les gendarmes. Après un massage cardiaque, la victime est décédée.Durant sa garde à vue, le gendarme "Présent également aux côtés du procureur Leroy, samedi, le colonel Christophe Veuille, commandant en second du groupement de gendarmerie en Polynésie française a tenu à adresser ses condoléances aux familles touchées par ce drame.