Direction Nuutania pendant 1 mois pour la conduite en état d'ivresse de trop

PAPEETE, le 27 avril 2017 - Un chauffeur poids lourd de profession a été condamné à de la prison ferme avec mandat de dépôt, ce jeudi en comparution immédiate, pour s'être fait contrôler avec près de 2 grammes d'alcool dans le sang le 18 avril dernier par les gendarmes.



Le professionnel de la route avait été contrôlé ivre au volant après avoir bu avec des amis. Une dizaine de grandes bières de son propre aveu. Le tribunal, au moment de prononcer le mandat de dépôt, lui a surtout rappelé qu'il ne lui était plus possible de faire autrement eu égard à un casier judiciaire déjà riche de cinq condamnations pour des faits identiques dont la dernière à 3 mois de prison ferme en 2016. Le chauffeur poids lourd conduisait en outre malgré l'annulation de son permis de conduire, prononcée à la même occasion. L'homme a expliqué avoir bu plus que de raison pour évacuer ses problèmes à la maison où il lui serait reproché, et bien qu'il soit le seul à travailler pour faire vivre le foyer, de trop se reposer quand vient le week-end.