Décès du soldat Albéric Riveta : le haut-commissaire exprime "sa profonde tristesse"

PAPEETE, le 19 juin 2017 -"Albéric servait son pays avec un grand professionnalisme et dévouement sans faille qui lui valaient l’estime de tous, il est mort accidentellement, lors d’une opération au Mali", écrit René Bidal dans un communiqué transmis ce matin aux rédactions. "Avec sa disparition, le 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers perd un jeune engagé volontaire grande valeur qui faisait honneur à sa famille, aux armes qu’il portait et à la Polynésie Française, comme de nombreux autres Polynésiens engagés, dont toutes les unités combattantes louent l’engagement et la valeur. Mes pensées proches accompagnent le deuil cruel qui touche tous ceux qui l’aimaient avec un message particulier pour ses parents et pour Frédéric Riveta, son oncle, maire de Rurutu".