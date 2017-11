De gros retards dans la distribution des colis et du courrier

"Il y a une semaine et demie de retard sur le volume traité habituellement", indique Teihotu Arles, responsable des centres de tri de l'OPT. Il explique : "En moyenne, tout au long de l'année nous recevons 6500 colis et paquets par semaine, et de mi-novembre à mi-janvier près de 10 500 colis et paquets par semaine, nous sommes sur les deux dernières semaines tombé à 4 500 colis et paquets par semaine. Le trafic lettres est lui aussi affecté, mais en moindre mesure que le transport de marchandise par la voie postale."



Du retard est aussi à prévoir sur l'acheminement des magazines. "Les imprimés (journaux, publicités, etc) sont considérés comme des lettres et sont souvent affranchis en "économique" et ne sont pas prioritaires par rapport aux autres envois" , ajoute Teihotu Arles.



Depuis mi-novembre, peu après le début de la grève, un avion de la compagnie portugaise Hi Fly effectue la liaison Los Angeles-Papeete. Cela signifie que s'il y avait du fret, il faudrait décharger le fret de l'avion d'Air France qui a effectué le tronçon Paris-Papeete avant de charger l'avion de Hi Fly. Jusqu'ici Hi Fly, ne peut pas acheminer colis, paquet et fret pour une question de "timing" pour que la procédure demandée par les Etats-Unis puisse être réalisée explique Air France. Mais la compagnie assure ce mercredi pouvoir reprendre ce vendredi "le fret en palettes mais pas le transport des animaux en soute". Les consommateurs polynésiens vont donc guetter avec beaucoup d'attention ce que contiendront vendredi sur la piste de l'aéroport de Tahiti Faa'a les soutes de l'avion de Hi Fly.



En effet, à cette période de l'année, Air Tahiti Nui a une marge de manœuvre limitée pour absorber un surplus de marchandises à transporter. Elle achemine au compte-gouttes le fret en souffrance. Selon nos informations, en début de semaine, 200 m3 de fret était en attente à Paris. Si Air France peut bien de nouveau prendre en charge le fret, cela permettra de limiter l'explosion de ce chiffre et de commencer un rattrapage. Si ce n'est pas le cas, ce chiffre risquerait de vite augmenter avec les commandes de Noël qui vont venir s'ajouter.