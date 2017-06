Crash d'Air Moorea : la chambre de l'instruction tranchera le 25 juillet

une justice d'Etat qui protège ses services et notamment la direction de l'aviation civile

Si on présente uniquement le mécano au tribunal, on a un procès de pacotille, on n'a rien

Le système, la structure de contrôle de l'aviation civile sur la direction de l'entreprise, ne répond pas de ses fautes. Cela me semble inadmissible

au premier semestre 2018

PAPEETE, le 20 juin 2017 -Le juge d'instruction Thierry Fragnoli avait ordonné, début mars, le renvoi devant le tribunal correctionnel de six personnes mises en examen pour "homicide involontaire" dans ce dossier : Freddy Chanseau, ancien directeur général d'Air Moorea, Jacques Gobin, directeur technique, Jean-Pierre Tinomano, responsable de production, Stéphane Loisel, responsable du bureau d’étude et de documentation de la compagnie, Didier Quemeneur, contrôleur de production et qualité, et enfin la compagnie Air Moorea en elle-même en tant que personne morale.Le magistrat avait en revanche, au plus grand désarroi de l'association des proches des victimes du crash , rendu une ordonnance de non-lieu partiel concernant Guy Yeung, en sa qualité d'ancien directeur du service d'Etat de l'aviation civile (SEAC), Andriamanonjisoa Ratzimbasafy, directeur du groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GPSEAC) et le groupement lui-même pris dans son entité.Les proches des victimes avaient fait appel de ces non-lieux partiels après avoir manifesté leur mécontentement en déployant une banderole à l'entrée du palais de justice de Papeete, quelques jours après la diffusion des conclusions du juge , y voyant là "".", s'était insurgé Nikolaz Fourreau, porte-parole de l'association 987. "".La chambre de l'instruction a mis sa décision en délibéré après trois heures de débats ce mardi matin, comme l'annonçaient vendredi nos confrères de TNTV, en présence des avocats des parties et de l'avocat général José Thorel qui, lui aussi, a requis comme lors de l'instruction le renvoi de l'ensemble des mis en examen devant le tribunal correctionnel , dirigeants des services d'Etat de l'aviation civile compris. Pour le parquet, s'appuyant sur une jurisprudence, ils ne sauraient être exonérés de leur responsabilité pénale en tant que garants de la sûreté et du respect de la réglementation par les exploitants aériens. L'enquête ouverte après le drame avait pointé de graves dysfonctionnements au sein d'Air Moorea. Les magistrats rendront leur arbitrage dans un mois, le 25 juillet.Rappelons que la chambre de l’instruction possède une fonction juridictionnelle en matière d’appel des décisions des juridictions d’instruction du premier degré. Elle connaît notamment du contentieux de l’annulation des actes du juge d’instruction et de la réformation de ses ordonnances. Sa lecture du dossier s'imposera à l'ordonnance du juge Fragnoli et déterminera qui prendra place sur le banc des prévenus, pour un procès qui pourrait avoir lieu "" selon Me Dominique Antz, avocat d'un grand nombre de parties civiles.19 passagers et le pilote de ce Twin Otter d'Air Moorea avaient perdu la vie après que l'avion se soit écrasé en mer, le 9 août 2007 au décollage de Temae, en raison de la rupture d'un câble de gouverne imputable à un défaut d'inspection et de maintenance de l'avion selon les experts du bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) pour la sécurité de l'aviation civile. Une version contestée par la défense de la compagnie aérienne et ses propres expertises