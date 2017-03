Course à pied – La Tahitienne : Plus de 5 000 femmes solidaires

Une course pour la bonne cause



Ces soins apportent un bien être physique mais ils font également du bien au moral de ces patientes parfois isolées dans leur maladie et en manque de dialogue. En fonction de recettes, l’association Apac essaye d’innover et d’en faire un peu plus à chaque année. Ainsi, il y a désormais deux personnes prestataires de service qui assurent ces soins particuliers auprès des malades.



Cette course est un moment unique, elle permet d’exprimer sa solidarité envers ces femmes mais c’est également un moment de fête, de joie et de bonne humeur. Les femmes participent de manière isolée, en famille, entre copines mais également à travers leur entreprise puisque de nombreuses entreprises locales sont représentées.



La distance est relativement courte, elle est donc accessible au plus grand nombre. Le classement compte moins que pour les autres courses, l’essentiel étant de participer et d’apporter sa contribution à cet élan exceptionnel de solidarité dans un Pays où le cancer reste une maladie qui touche énormément de personnes. SB