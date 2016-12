Cadeaux, sapin et père Noël, d’où viennent ces traditions ?

PAPEETE, 24 décembre 2016 - Tous les ans à la même date, le père Noël descend dans son fameux costume rouge et blanc, il dépose des cadeaux (pour les enfants sages) au pied d’un sapin décoré pour l’occasion. Qui a choisi son costume, son nom, la date de son passage ? Pourquoi un sapin et pourquoi des cadeaux ?



Le père Noël s’est imposé dans le costume qu’on lui connaît aujourd’hui au cours du XIXe siècle. Mais le personnage a plus de 2 000 ans d’histoire ! À cette époque, les Européens fêtaient le passage du solstice d’hiver. Le solstice est une journée de l’année pendant laquelle la position du soleil vue de la terre est à son extrême. La date du solstice varie d’une année à l’autre, à quelques jours près. Le jour du solstice d’été est le plus long de l’année, le solstice d’hiver est le plus court de l’année. Avant, les Européens décoraient les habitations, s’échangeaient des cadeaux le jour du solstice d’hiver, car cela annonçait l’arrivée prochaine du printemps et donc des beaux jours. Ces festivités n’étaient pas du tout du goût de l’Église catholique. En 354, le pape Libère a fixé la naissance de Jésus au 25 décembre. Au fil des ans, les manifestations liées au solstice d’hiver ont été oubliées.



Les miracles de Saint-Nicolas



Des centaines d’années plus tard, dans l’Europe germanique, un saint a pris de plus en plus d’importance. C’était Saint-Nicolas, un évêque qui a vécu au IIIe siècle après Jésus-Christ et qui aurait réalisé des miracles. Il aurait notamment ressuscité des enfants. Il est devenu le protecteur des enfants. Dans la tradition germanique on fêtait (et on fête encore) sa mort en distribuant des cadeaux aux enfants sages dans la nuit du 5 au 6 décembre (il est mort un 6 décembre).



Coca-Cola s'en mêle



Au XIXe siècle, les Hollandais qui ont quitté l’Europe pour aller vivre en Amérique ont emporté leur tradition avec eux, dont la tradition de Saint-Nicolas, Sinterclaes, qui deviendra Santa-Claus. La tradition a été fixée par un poème paru en 1823. Il s’intitule The night before Christmas et il raconte la venue de Saint-Nicolas, un lutin dodu, souriant, sympathique qui descend du ciel dans un traîneau avec huit rennes, la nuit du 24 au 25 décembre.



Depuis, l’image du lutin a changé. Saint-Nicolas est devenu le père Noël dans une partie de l’Europe et aux États-Unis. En 1931, la marque Coca-Cola qui voulait vendre sa boisson au milieu de Noël a fait appel à un dessinateur qui s’est inspiré du personnage de Saint-Nicolas et des représentations qui existaient. Voilà comment le père Noël moderne est né. Il est arrivé en Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale.



Et pourquoi un sapin?



Les festivités du solstice d’hiver étaient associées à l’épicéa, une espèce d’arbre de la famille des Pinacées. Plus tard, les Chrétiens représentaient l’arbre du Paradis par un sapin. Au XVIe siècle, en Alsace, les habitants étaient autorisés à couper des sapins encore verts pour les festivités. Ils étaient décorés de roses, de pommes, de confiseries. En 1841 au Royaume-Uni, l’époux de la reine Victoria, originaire d’Allemagne, a fait dresser un arbre de Noël au château de Windsor. Ce qui a plu au-delà de la Cour et des frontières.