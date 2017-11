Boxe thaï – Focus Eddy Bellais : Interview exclusive du kid de Tipaerui

Quelques mots sur le combat de ce week end ?



« Au début du combat de 3 x 3 minutes, j'étais pas trop à l’aise, ce n’est qu’au deuxième round que je me suis senti mieux, j’ai alors pu travailler toutes les techniques de muay thaï avec les poings, les pieds, les genoux, les coudes, les saisies-projection, j’ai pu sortir toute mon artillerie. Le moment fort a été lors de la deuxième reprise, j'ai pu travailler pour une fois avec mes coudes, il a saigné du visage, cela a contribué à ma victoire aux points. »



Beaucoup s’intéressent au MMA, pas toi ?



« La boxe thaï, c’est de famille, on a ça dans le sang. Je pratique ce sport depuis mes 13 ans. Le MMA ce n’est pas trop mon sport. Cela ne me plait pas d’aller combattre au sol, je préfère de loin le pieds-poings. »



Tes objectifs pour 2018 ?



« L'année prochaine, je compte partir en Thaïlande pour un prochain combat. J'aimerais m'entraîner quelques temps là-bas pour acquérir plus de techniques et devenir plus professionnel. Mon objectif est de pousser les jeunes à pratiquer ce sport, de leur montrer que l'on peut se battre dignement et avec du respect plutôt que de se faire mal bêtement comme ça dans la rue et ne rien gagner en retour. J'aimerais aussi faire connaître le muay thaï partout en Polynésie. »



Dernier mot, remerciement ?



« Je voudrais remercier mon tonton et coach Roland Tiaipoi de m'avoir mis dans ce sport, le président de la fédération Roland Darrouzes pour son aide, ma mère, mes sœurs et mon petit frère pour être toujours là pour moi, ma famille, mes amis et tout Tipaerui pour être toujours derrière moi pour me soutenir, pour leur confiance en moi. Un grand merci aussi a mes sponsors. »