Au cœur de la brigade cynophile de la police municipale de Papeete

Biographie

J'ai suivi une formation à Orléans, spécialité cynophile au sein de la police municipale. Par contre, dans le civil, je suis un homme d'attaque au club canin de Pirae. Depuis 2008, je suis connu par la société centrale canine. Je peux officier les concours, les entrainements dans tout ce qui est sport canin de ring et tout ce qui est mordant. Je suis membre fondateur du club canin de Pirae avec deux autres collègues.

Je suis le seul à avoir ce bagage, mais cela ne suffit pas. Avant de mettre en place la cynophile, il faut d'abord aimer le chien pour pouvoir travailler avec lui. En tant que civil, je travaille avec le chien depuis 2003. Et en 2013, j'ai commencé à soumettre ce projet de cynophile. Après, c'est assez lent parce qu'il faut monter le projet, et ça a été validé l'année dernière. D'où notre déplacement à Orléans pour un stage intense de deux semaines.

On a appris les techniques de police, c'est-à-dire le cadre juridique, la légitime défense avec le chien et dans quel cas on peut utiliser le chien pour les frappes muselées, ou le moment propice pour démuseler le chien… On ne peut pas faire n'importe quoi. Le chien de la police municipale, est muselé du début jusqu'à la fin de son service. Le premier rôle du chien n'est pas de percuter ou de mordre quelqu'un. Notre rôle est la dissuasion.

De juillet à décembre 2016, nous nous entrainions durant 10 heures par semaine. Je leur ai appris les techniques de la police. Aujourd'hui, nous avons réduit les heures, mais nous allons repartir encore parce que le programme n'est pas terminé, il y a encore beaucoup à faire. C'est une spécialité qui est en constante évolution.

Il faut dans un premier temps, qu'il s'habitue à la muselière. Même dans le véhicule, il a la muselière. Il la garde toute la durée de son service, avec bien sûr un harnais et une laisse. Durant toutes les interventions, il n'est pas lâché, sauf exception.

Il y a quelques semaines de cela, nous étions intervenus sur un différend familial avec un coupe-coupe. Avant d'arriver, on sait ce qui nous attend. Dans notre tête, on prépare le chien et on se prépare psychologiquement, dans le cas où, il faut démuseler le chien puisque nous allons intervenir en légitime défense. Mais, nous n'avions pas eu besoin d'en arriver jusque-là, puisqu'au moment où la personne a vu le chien, elle était tétanisée. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas seulement un chien de police, mais il est ton coéquipier pendant huit ans. C'est la durée où il peut être opérationnel. Après huit ans, il est moins réactif et il se fatigue beaucoup plus vite.

Nous désignons un assistant cynophile dans notre équipe d'intervention. Donc, cette personne va prévenir les perturbateurs de quitter les lieux. Dans le cas où les jeunes n'obtempèrent pas, nous mettons en avant les chiens et on le conditionne. Nous avons des codes avec notre chien et on va le faire réagir. Sans qu'il touche qui que ce soit, les gens s'en iront. Il y a des jeunes, en ce moment, qui essayent et qui veulent tester le chien, on va dire.