Albéric Riveta, soldat parachutiste originaire de Papeete, meurt en opération au Mali

PAPEETE, le 19 juin 2017 - Le soldat de 1ère classe Albéric Riveta, du 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers, a été retrouvé en arrêt cardio respiratoire samedi lors d'un saut en opération au Mali, a annoncé dimanche le ministère de la Défense. L'Etat prendra en charge son rapatriement en Polynésie française et le ministère met en garde contre des groupes de "collecte de fonds" qui sont apparus sur internet.



Abéric Riveta, 23 ans, célibataire et sans enfants, s'était engagé pour cinq ans en octobre 2016 en tant qu'engagé volontaire de l'armée de terre. Le ministère de la Défense rend hommage à un soldat de grande valeur, manifestant en permanence un grand professionnalisme et une volonté de servir. Il avait obtenu tout récemment son certificat pratique "combat débarqué", le 21 avril 2017, et avait été projeté avec sa compagnie en mai dernier en République de Côte d'Ivoire au sein du 43e bataillon d'infanterie de marine dans des opérations de lutte contre les groupes terroristes.



Les militaires de l’opération Barkhane participent depuis le 17 juin aux côtés de leurs partenaires maliens à une opération conjointe baptisée Aquila dans le secteur d’Almoustarat à une centaine de kilomètres au Nord de Gao. Aquila s’inscrit dans une succession d’opérations réalisées dans cette région depuis plus d’un mois, visant à réassurer les forces armées maliennes dans un secteur où les groupes armés terroristes contestent leur présence. L'opération repose sur l’action coordonnée de la composante aérienne et aéromobile, l’infiltration de commandos maliens et français ainsi qu’un largage de nuit d’une centaine de parachutistes appartenant à la réserve opérationnelle de théâtre.



Son corps rapatrié en Polynésie française, pris en charge par l'Etat



L'opération a été déclenchée le 17 juin à 22h45 (00h45 heure de Paris) depuis le poste de commandement interarmées de théâtre de N’Djaména au Tchad. Avec l’appui des avions de chasse, les parachutistes ont été largués vers 01h00 (03h00 heure de Paris) par trois avions de transport tactique (ATT) C160 de la composante aérienne sur une position reconnue et tenue par les commandos maliens et français. D’autres sections du GTIA 8 des FAMA ont appuyé l’opération aéroportée au sud-ouest d’Almoustarat.



Plusieurs parachutistes se sont blessés lors du saut et ont été immédiatement secourus. Le soldat de 1ère classe Albéric Riveta, 23 ans, du 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers, a été retrouvé en arrêt cardio respiratoire. Il a été immédiatement pris en charge par les secours puis évacué par hélicoptère au rôle 2 de Gao, où il a été déclaré décédé à 04h00 (06h00 heure de Paris).



L'opération se poursuit. Une enquête devra déterminer les circonstances et les causes de ce décès en opération. Les frères d’Armes du soldat de 1ère classe Albéric Riveta veillent actuellement sur sa dépouille et une cérémonie d’hommage lui sera rendue très prochainement en métropole. L’Etat prendra ensuite à sa charge le rapatriement du corps en Polynésie française. A ce titre, le ministère de la Défense met en garde contre des groupes de "collecte de fonds" qui sont apparus sur internet et les réseaux sociaux.