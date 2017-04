Aïkido : Stage avec MIMURO Atsushi, expert japonais du 9 au 17 avril

Élève direct de Maitre Seigo YAMAGUCHI – 8ème Dan – de l’Aïkikai de Tokyo, MIMURO Atsushi a pratiqué à Tahiti pendant 2 ½ ans de 1991 à 1994. Actuellement, il enseigne à YOKOHAMA au « Yokohama Kokusai Aikido Kai» (Yokohama International Aikido Club).



Il développe des relations avec l’Angleterre, la Suisse, l’Allemagne et la Polynésie-Française. C’est la huitième invitation pour diriger un stage au bénéfice des pratiquants polynésiens qu’il honore. La dernière remonte à 2013.



Il interviendra sur Tahiti (Erima et Vaitavatava) et Moorea, accompagné de Catherine, 3èmeDan Aïkikai et Ueyama.



Retrouvez le planning du stage, et pour plus d’informations, contactez Patrick COJAN au 89.73.69.99.



