A 19 ans, le petit voleur de scooter n'a déjà plus peur de la prison

PAPEETE, le 6 février 2017 - Un jeune homme a écopé de 6 mois prison ferme avec mandat de dépôt, ce lundi en comparution immédiate, pour le vol d'un deux-roues commis en novembre dernier à Faa'a. Tombé dans la délinquance à l'âge de 15 ans, il a accueilli sans sourciller sa dixième condamnation.





Vingt-deux mois de prison ferme. C'est, en cumulé, la somme des peines prononcées depuis 2012 pour vols, vols aggravés, recel, contre un jeune homme aujourd'hui âgé de 19 ans, et une nouvelle fois condamné, ce lundi, par le tribunal correctionnel en comparution immédiate. Cette fois, c'est d'un vol de scooter dont il s'agit. Le petit voleur s'était fait surprendre en flagrant délit par le propriétaire de l'objet de sa convoitise qui l'avait vu filer sur son deux-roues, stationné en bas de chez lui. Après quelques recherches dans le quartier, la victime avait retrouvé sa trace et s'était fait restituer l'engin, fortement dégradé. Il s'était décidé à porter plainte quand le jeune homme n'a pas respecté sa promesse de lui rembourser les dégâts.



"A Tahiti il y a plein de voleurs, Je ne suis pas le seul voleur"



Interpellé après une nouvelle plainte pour vol de scooter il y a une quinzaine de jours et toujours à Faa'a, c'est en habitué du palais de justice que celui qui passe ses journées à jouer au chat et à la souris avec les forces de l'ordre s'est présenté devant les juges. Relaxé au bénéfice du doute pour ce second vol, " à Tahiti il y a plein de voleurs, je ne suis pas le seul voleur " a t-il fait valoir, le prévenu a néanmoins écopé de 6 mois de prison ferme avec mandat de dépôt pour le premier, reconnu celui-là. " Je n'ai pas de travail, pas d'argent ", a sommairement déclaré le jeune homme pour expliquer ses larcins. Il était sorti de prison un mois à peine avant de retourner aux affaires, condamné à 1 an de prison ferme pour un vol avec violence.



" Des comme lui, j'en vois de plus en souvent, il y en a beaucoup " s'est désespéré son avocate à l'issue de l'audience. " Il a perdu son père à l'âge de 12 ans et vit depuis chez ses grands-parents. Il n'a pas eu de repères, il a grandi tout seul, dans la rue, au milieu de mauvaises fréquentations, fume du paka et éventuellement de l'ice ". C'est un problème avec un dealer de méthamphétamine du quartier qui l'aurait d'ailleurs conduit à dérober le premier deux-roues.



Déscolarisé depuis la seconde, il n'a jamais travaillé, entretient une relation avec sa copine de 15 ans avec laquelle il attend un enfant. Connu comme le loup blanc par le juge des enfants depuis son adolescence, le voleur devenu jeune majeur n'a pourtant pas l'air décidé à changer ses habitudes.