1 438 kilos de cocaïne, une prise "sans précédent" dans le Pacifique sud

1 438 kilos de cocaïne, c'est une prise sans précédent dans le Pacifique sud

La Polynésie française est désormais identifiée comme route de transit pour les trafics à destination de nos voisins néo-zélandais et australiens

la mobilisation permanente de tous les acteurs de l'Etat en mer

la parfaite symbiose

Cette action est la parfaite illustration de la contribution de la France contre les trafics internationaux dans le Pacifique

Les gendarmes vont maintenant s'employer à déterminer le commanditaire de ce trafic et rechercher toute personne impliquée dans cette affaire

PAPEETE, le 25 janvier 2017 -Le procureur de la République, le commandant pour la gendarmerie, le directeur régional des douanes et le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française se sont associés lors d'une conférence de presse, ce mercredi après-midi, pour se féliciter des deux récentes opérations de lutte contre les trafics de produits stupéfiants ayant débouché sur deux saisies massives de cocaïne cachée à bord de deux bateaux de plaisance interceptés dans les eaux polynésiennes.", s'est réjoui le procureur de la République Hervé Leroy. "", a poursuivi le représentant du ministère public après avoir salué "" et "" de leur action : "".Jeudi 19 janvier au petit matin, la frégate Prairial de la Marine nationale avait arraisonné au large des Marquises un voilier en provenance d'Amérique latine transportant 629 kilos de cocaïne. Deux hommes de nationalité espagnole qui se trouvaient à bord avaient été interpellés par les militaires et fait l'objet d'une mesure de restriction de liberté sur le Prairial. Ils ont été remis aux gendarmes de la section de recherches de Papeete ce mercredi, dès le retour de la frégate à la base navale, et placés en garde à vue. Ils ont été présentés dans l'après-midi au juge des libertés et de la détention. Une enquête pour importation de produits stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs a été ouverte. Ils encourent une peine de 30 ans de prison, 7,5 millions d'euros d'amende, sans compter les amendes douanières.Quatre jours plus tard, lundi dernier, c'est à la marina de Arue que les douaniers allaient découvrir 809 kilos de cocaïne à bord d'un catamaran immatriculé à Fort-de-France (Martinique). Le bateau était convoyé par un français et un marin panaméen. Remis aux gendarmes de la section de recherches de Papeete à l'issue de la rétention douanière, leur garde à vue a été prolongée mardi. Ils encourent les mêmes sanctions. "", a annoncé le procureur Leroy.