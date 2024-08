Zéro médaille, une seule finale: le bilan pas "facile à assumer" de la gym française

Paris, France | AFP | mardi 06/08/2024 - "Échec", "contre-performance", "coup dur": la gymnastique artistique française a tiré le bilan désastreux des Jeux de Paris avec zéro médaille et un seul gymnaste en finale, bien loin des ambitions affichées.



Outre ces mauvaises performances, elle doit aussi composer avec l'imbroglio autour de la Franco-Algérienne Kaylia Nemour, passée il y a deux ans du collectif France à la délégation algérienne. La gymnaste de 17 ans a décroché l'or aux barres asymétriques.



La Fédération française de gymnastique (FFGym) avait pourtant affiché de hautes ambitions pour ces Jeux à la maison: elle comptait sur la qualification des Bleues pour la finale par équipes, un an après le bronze aux Mondiaux 2023, sur la participation de deux gymnastes à la finale du concours individuel féminin et sur une présence française dans trois finales par agrès.



Mais à l'heure des comptes, seul Samir Aït Saïd a été au rendez-vous, avec la 4e place aux anneaux, tout près du podium.



"Ce bilan n'est pas facile à assumer", a reconnu Xavier Baguelin, vice-président chargé du haut niveau, lors d'un point presse lundi.



"On n’a pas réussi, on a contre-performé, on va travailler, on a déjà commencer à travailler pour voir ce qui a péché dans cette préparation et ces résultats", a assuré le représentant de la FFGym, qui s'exprimait pour la première fois depuis huit jours et l'effondrement des filles lors des qualifications.



À ses côtés se trouvait la capitaine de l'équipe de France Marine Boyer, victime d'une chute sur le dos à l'échauffement avant ces qualifications, "un incident grave" qui avait déstabilisé l'équipe, selon le directeur technique national (DTN) Kévinn Rabaud.



- Regrets pour Kaylia Nemour -



"J’ai glissé, je n’allais pas forcément très bien mais j’ai repris mes esprits, j’avais envie de faire la compète avec mon équipe", a raconté Boyer, expliquant avoir "soufflé" et être "allée dehors" après la chute, puis avoir eu l'aval du médecin pour disputer la compétition.



"Les résultats ne sont pas là, malheureusement, mais c'est comme ça. C'est un coup dur", a simplement dit la triple médaillée européenne, qui participait à ses troisièmes JO.



Pour sa part, le DTN a concédé qu'il s'agissait "d'un moment délicat".



Le technicien a été interrogé sur le cas de Kaylia Nemour, qui aurait dû être sous les couleurs de la France pour ce rendez-vous olympique.



La jeune fille a dû subir une opération des deux genoux il y a trois ans, à la suite d'une poussée de croissance qui a provoqué une ostéochondrite (problème osseux).



Au moment où elle pouvait reprendre, la FFgym et son comité médical ont estimé qu'un retour était possible mais de façon progressive et sous conditions. La famille et les entraîneurs de Nemour sont entrés dans une bataille avec la FFGym durant de longs mois qui s'est soldée par l'exclusion de Nemour du collectif France.



"Je tiens à féliciter Kaylia qui a fait un mouvement remarquable. On doit lui rendre hommage, c'est une gymnaste remarquable. Évidemment j’aurais préféré l’avoir en équipe de France, Kaylia avait sa place", a répondu Rabaud.



"Il y avait des conditions médicales à sa reprise, son entourage ne l’a pas accepté, elle a choisi d’aller matcher pour l’Algérie, je le regrette", a-t-il poursuivi.



- "Des choses à changer" -



Personne ne trouve d'explication à la situation désastreuse dans laquelle les gymnastes de l'équipe de France se trouvent.



Samit Aït Saïd avait pourtant donné l'alerte il y a plusieurs semaines, estimant que certaines choses n'allaient pas dans le fonctionnement de la préparation.



L'équipe masculine a échoué à se qualifier pour les Jeux de Paris. Il y avait alors des possibilités pour certains d'aller chercher un ticket individuel mais seul Aït Saïd a réussi, aux anneaux.



Lundi, le champion de 34 ans a appelé de nouveau à des "échanges avec (sa) fédération pour ne plus refaire les erreurs faites jusque-là".



Quelques semaines avant le début des JO, il avait confié avoir "mal au coeur" que ses copains ne soient pas aux Jeux et avancé qu'il y avait "pas mal de choses à changer". "Ce que j'ai pu voir c'est que certains coaches pensaient plus à eux qu'aux résultats", avait-il dit.



La France n'a plus été médaillée aux Jeux depuis 2012 et le bronze de Hamilton Sabot aux barres parallèles.