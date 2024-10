Zelensky affirme que 10.000 Nord-coréens se préparent à combattre aux côtés de la Russie

Bruxelles, Belgique | AFP | jeudi 17/10/2024 - Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé jeudi à Bruxelles que 10.000 soldats nord-coréens se préparaient à combattre l'armée ukrainienne aux côtés des forces russes.



"Nous savons qu'ils préparent environ 10.000 soldats de Corée du Nord pour les envoyer se battre contre nous", a déclaré M. Zelensky, au cours d'un sommet européen où il est venu défendre son "plan de victoire" face à la Russie qui passe par un soutien accru des Occidentaux.



Selon le chef de l'Etat ukrainien, Vladimir Poutine "tente d'impliquer" d'autres parties "dans cette guerre" en raison des "lourdes pertes" subies par l'armée russe et parce qu'il a "peur d'une mobilisation" qui serait très impopulaire.



"C'est la première étape vers une guerre mondiale", a-t-il averti.



Volodymyr Zelensky a par ailleurs assuré disposer d'informations des "services de renseignement" ukrainiens selon lesquelles des officiers nord-coréens sont déjà dans la zone occupée en Ukraine par les Russes. "Ils ont rejoint l'armée russe", a-t-il dit.



Des responsables occidentaux ont confirmé jeudi qu'ils étaient au courant de ces signalements tout en soulignant qu'ils les traitaient avec prudence pour l'instant.



"Nous suivons de près le possible déploiement de troupes nord-coréennes en Russie", a déclaré un responsable à des journalistes, sous couvert de l'anonymat.



Ce responsable a ajouté que certains rapports faisaient état de 2.000 à 12.000 Nord-Coréens déjà impliqués dans les combats en Ukraine mais que — si cela était vérifié — "ce chiffre se situerait probablement vers le bas de la fourchette".



"En ce qui concerne la véracité de ces informations, il est encore un peu trop tôt pour se prononcer et obtenir des données précises sur ce qui se passe réellement", a poursuivi le responsable.



Le président ukrainien avait déjà affirmé le 13 octobre que la Corée du Nord fournissait à la Russie des soldats pour son offensive en Ukraine, en plus de lui livrer des munitions. Mais il n'avait pas donné de chiffres.



Un média ukrainien a récemment soutenu que six officiers nord-coréens étaient morts dans un tir ukrainien de missile près de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine occupé.



Le ministre sud-coréen de la Défense, Kim Yong-hyun, avait de son côté déclaré que Séoul jugeait "très probable qu'il y ait eu des victimes parmi des officiers et des soldats nord-coréens en Ukraine", disant même s'attendre à ce que d'autres militaires soient envoyés en renfort pour combattre aux côtés des Russes.



Le Kremlin a démenti ces informations.



La Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire, a renforcé ces derniers mois ses liens militaires avec Moscou et le président russe a effectué une rare visite à Pyongyang en juin pour y signer un accord de défense mutuelle avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.