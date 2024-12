Yémen: raids contre l'aéroport de Sanaa et d'autres sites aux mains des rebelles

Sanaa, Yémen | AFP | jeudi 26/12/2024 - Des frappes aériennes ont visé jeudi plusieurs sites au Yémen, dont l'aéroport international de Sanaa et une centrale électrique, contrôlés par les rebelles houthis, selon des témoins et ces insurgés.



Israël a annoncé peu après avoir frappé des "cibles militaires" des Houthis, qu'il a accusés d'être "au coeur de l'axe de la terreur iranien".



"Le ciblage de l'aéroport international de Sanaa et d'autres infrastructures civiles constitue un crime sioniste contre l'ensemble du peuple yéménite", a déclaré Mohammed Abdelsalam, un porte-parole des Houthis.



Selon un témoin, la base aérienne militaire d'al-Dailami, voisine de l'aéroport international, a aussi été visée, ainsi qu'une centrale électrique à Hodeida, dans l'ouest du pays, d'après un communiqué des rebelles.



Ces frappes surviennent au lendemain de la revendication par les rebelles houthis du tir d'un missile balistique et de deux drones contre Israël.



Après un tir de missile, ayant fait 16 blessés légers, que les forces israéliennes avaient échoué à intercepter la semaine dernière, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dit lundi au Parlement avoir demandé à l'armée de "détruire les infrastructures" des Houthis, "car quiconque essaie de s'en prendre à nous doit être frappé avec force".



Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza déclenchée le 7 octobre 2023 par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien, les Houthis ont lancé de nombreuses attaques contre Israël, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens.



Les rebelles houthis ont pris le contrôle de la capitale yéménite en 2014, déclenchant un conflit sanglant avec le gouvernement reconnu par la communauté internationale.



Depuis 2022, seule la compagnie nationale yéménite Yemenia assure une liaison commerciale limitée depuis l'aéroport de Sanaa, avec Amman comme principale destination. Entre 2016 et 2022, l'aéroport de la capitale yéménite n'accueillait que des vols humanitaires opérés par l'ONU.

le Jeudi 26 Décembre 2024 à 06:45 | Lu 47 fois