PAPEETE, le 6 octobre 2019 - Les Championnats d’Océanie de pétanque 2019 se sont terminés ce week-end à Melbourne. Les triplettes homme et femme se sont finalement inclinées en finale. « On a fait de notre mieux, mais il faut accepter la défaite. On a perdu la finale homme 13/10 après s’être fait mener 12/2 ! », a déclaré Kevin Bocahut, un de meilleurs boulistes polynésiens.



Le bilan de la délégation tahitienne reste positif avec le trophée des Océania homme, le trophée du plus grand nombre de médailles avec, à la clé, une qualification pour les Championnats du monde de la discipline prévus en 2020, en Suisse.



Les prochains Championnats d’Océanie se dérouleront à Tahiti en 2022. « Je tiens à féliciter notre frère Yann Nauta, roi des Océania 2019, qui obtient trois médailles d’or et une médaille d’argent sur quatre ! » a conclu Kevin Bocahut. SB



Total des médailles :



4 médailles d’or

3 médailles d’argent

4 médailles de bronze