Y aura-t-il un nouvel hôpital à Taravao ?

En attendant, sur le plan structurel, si un centre de santé et de prévention flambant neuf a été inauguré en 2021, l’ancienne maternité a été détruite. Le reste des bâtiments est en cours de rénovation, mais certaines parties sont aujourd’hui toujours soutenues par des étais.



Des améliorations ont été apportées, avec l’ouverture d’un service de chimiothérapie et la construction d’une hélistation pour le transfert des urgences vitales, en 2018, mais d’autres formes de prise en charge manquent toujours cruellement à l’appel. “Dans le cadre du développement en cours et à venir, il est nécessaire de répondre aux besoins de santé des administrés avec une maternité, un bloc opératoire, etc. Ça fait longtemps qu’on a atteint les conditions démographiques avec un bassin de population de plus de 60 000 personnes qui habitent et transitent. C’est la qualité de l’offre de soins qui est en jeu”, s’inquiète un élu du secteur, dans l’attente de précisions officielles.



Le sujet ne manquera probablement pas d’être abordé lors du prochain conseil des ministres délocalisé, début décembre, à Taravao.