Xi promet aux Fidji des relations plus étroites face au "chaos" mondial

Pékin, Chine | AFP | mardi 20/08/2024 - Le président chinois Xi Jinping s'est engagé à renforcer les relations entre son pays et les Fidji dans un monde en proie au "chaos", à l'occasion d'une rencontre mardi à Pékin avec le Premier ministre de cet archipel du Pacifique, Sitiveni Rabuka.



La Chine a intensifié ses relations avec les pays du Pacifique Sud ces dernières années, suscitant l'inquiétude des puissances occidentales exerçant une influence dans cette région, à commencer par les États-Unis et l'Australie.



M. Rabuka a rencontré M. Xi au Grand Palais du Peuple de la capitale chinoise après avoir parcouru la Chine de long en large pendant plus d'une semaine.



"(Nos) deux pays se sont toujours soutenus et aidés en tant que bons amis, bons partenaires et sont devenus un modèle de rapports sur un pied d'égalité et de coopération amicale entre pays grands et petits", a déclaré M. Xi au chef du gouvernement fidjien.



Le président chinois s'est prononcé en faveur de la création d'"une communauté Chine-Fidji avec un avenir commun dans un monde de troubles et de chaos".



Sitiveni Rabuka a adopté une position prudente à l'égard des intérêts sécuritaires croissants de la Chine dans le Pacifique : s'il loue le renforcement des relations avec Pékin, il dit dans le même temps préférer traiter avec des "amis traditionnels" démocratiques sur la sécurité.



Les deux pays ont annoncé avoir signé au cours du séjour de M. Rabuka une série d'accords bilatéraux sur le commerce, l'aide militaire, les infrastructures et l'apprentissage de la langue chinoise.



Le Premier ministre chinois Li Qiang a promis au cours d'une réunion avec son homologue fidjien dimanche qu'il oeuvrerait à augmenter les importations en provenance des Fidji et à encourager les investissements chinois dans cet archipel, selon un communiqué du gouvernement.



A l'occasion de la précédente rencontre qu'il avait eue avec M. Rabuka, pendant un sommet économique Asie-Pacifique à San Francisco l'année dernière, Xi Jinping s'était engagé à aider les Fidji à préserver leur "sécurité" et leur "souveraineté".



Le chef du gouvernement fidjien avait alors fait savoir que la Chine pourrait contribuer à développer les ports et les chantiers navals de son pays et s'était félicité de l'assistance fournie par Pékin dans la lutte contre le Covid-19, le développement de l'agriculture et la rénovation des infrastructures.



La Chine a alarmé les pays occidentaux lorsqu'elle a signé un pacte de défense secret avec les Îles Salomon l'année dernière, suscitant la crainte qu'elle ne puisse y déployer des forces militaires.



Leur Premier ministre, Jeremiah Manele, s'est rendu en juin en Chine et cet Etat insulaire a plus tard fait savoir que cette dernière injecterait 20 millions de dollars dans son budget.

le Mardi 20 Août 2024 à 06:58 | Lu 134 fois