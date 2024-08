“Wear it Purple Day” : S’habiller en violet, pour soutenir la cause LGBT

Tahiti, le 30 août 2024 - Ce vendredi, à la vice-présidence, une réception a été organisée à l’occasion du “Wear it Purple Day”, un événement venu d’Australie visant à soutenir la cause LGBT.



“Il faut que nous soyons ensemble pour soutenir la cause LGBT, et nous devrons être aussi unis qu’aujourd’hui lorsque nous aurons besoin de nous mobiliser”, a déclaré Chantal Galenon, la vice-présidente, lors de la réception donnée ce vendredi matin dans les locaux de la vice-présidence à l’occasion du “Wear it Purple Day”.



Cette initiative, née en Australie en 2010, est une journée consacrée à la lutte contre les discriminations et violences envers les adolescents LGBT+. La population est invitée à s’habiller en violet pour marquer l’événement. Elle est célébrée pour la première fois à Tahiti, à l’initiative de la consule d’Australie à Papeete, Alison Shea, et de Karel Luciani, le président de l’association Cousins Cousines. “Cet événement a pour objectif de sensibiliser le public à la communauté LGBTQIA+. On constate en Australie que cette communauté subit harcèlement et violence, alors il faut saisir l’opportunité de soutenir cette diversité. Il y a beaucoup de journées comme celle-ci en Australie, comme les “Harmony Days”. Lors de ces journées, on partage un morning tea, c’est une tradition chez nous, et on se rassemble pour soutenir la cause et la rendre publique. J’ai d’ailleurs beaucoup discuté avec Karel pour réaliser des événements similaires ici en Polynésie française.”



“Ce n’est pas tolérable que nos jeunes aient honte”



Bien que cette réception ait été placée sous le signe de la convivialité, Karel Luciani a rappelé “quelques points sombres”. En effet, selon lui, il n’est plus concevable que dans notre société, il existe encore des marginalisations comme celle-ci. “Ce n’est pas tolérable que nos jeunes aient honte et se retrouvent dans la solitude et la peur à la découverte de leur sexualité.” Il confie également que trop de jeunes se suicident ou se retrouvent à la rue après avoir été rejetés par leur famille. À noter qu’en Papouasie et aux îles Salomon, l’homosexualité est toujours considérée comme un crime.

