Voyages officiels : L'assemblée fait son marché en classe affaires

Tahiti , le 22 août 2022 - L’assemblée de la Polynésie française (APF) vient de lancer une consultation pour la fourniture de billets d’avions pour ses élus et personnels hors du fenua. Les transporteurs aériens intéressés sont notamment amenés à proposer des tarifs pour des déplacements en classe affaires et en haute saison pour des destinations comme le Vietnam, le Maroc, Québec, Bucarest, Genève ou encore Dakar.



Longtemps pénalisée par les restrictions de déplacement hors du fenua, l’activité à l’international des élus et des agents de l’assemblée de la Polynésie peut reprendre petit à petit son cours normal après avoir battu de l’aile. Une activité qui nécessite quelques déplacements vers la métropole. Entre autres. Et sous certaines conditions. L’APF vient en effet de lancer un marché pour le transport aérien, hors des îles de Polynésie, des “personnes dont le déplacement est à la charge de l’assemblée de la Polynésie française” pour les années 2022 et 2023. Les documents de consultation prévoient en effet quelques spécificités qui passent difficilement sous les écrans radars. Ces déplacements nécessitent ainsi que soient proposés des services particuliers aux voyageurs de Tarahoi. Les offres des transporteurs seront à cet égard notées sur des critères comme la “réservation prioritaire pour le président et les élus” ou encore la “distinction aux aéroports”. Une recherche de services personnalisés qui doit permettre de voyager à part et sans attendre, le terme “prioritaire” étant souvent utilisé. Ces critères d’attribution existaient déjà cependant en 2018, lors d’une précédente consultation. Les destinations prévues sont quant à elles plus singulières.



Tong Sang ne fait pas qu’un tour



Si la consultation comporte notamment un lot pour trouver le ou les prestataires qui assureront les déplacements entre Papeete et Paris, elle comprend également un second lot, plus original, pour les allers/retours internationaux de Papeete vers une autre destination que Paris. Les transporteurs aériens intéressés sont ainsi invités à proposer un tarif pour desservir dans les mois qui viennent les cinq continents. Les destinations prévues, qui doivent faire l’objet d’une offre tarifaire, sont Auckland, Tokyo, Nouméa, Vanuatu, Genève, Dakar, Bucarest ou encore Québec. Deux autres destinations sont également visées, sans précision de l’aéroport concerné. Il s’agit du Vietnam et du Maroc. Le cahier des charges prévoit que tous ces déplacements se feront ni plus ni moins “en classe affaires haute saison”. Au vu des destinations et des conditions de voyage, il n’est pas à exclure que l’APF règlera une facture à sept chiffres pour un seul billet. L’atterrissage financier pourrait ne pas se faire en douceur. De quoi rattraper les miles perdus lors de la pandémie et assurer en ces temps difficiles un rayonnement de l’assemblée aux quatre coins du monde.