

Voix iconique des Rita Mitsouko, Catherine Ringer s'est éteinte

Paris, France, le 15 septembre 2026. Rita Mitsouko a perdu sa voix: la chanteuse Catherine Ringer est décédée d'un cancer lundi soir à l'âge de 68 ans, refermant définitivement l'histoire du duo mythique du rock français qu'elle avait formé avec son compagnon Fred Chichin, mort en 2007.





"C'est avec une immense tristesse que la famille et les proches de Catherine Ringer annoncent son décès, emportée par un cancer foudroyant dans la nuit du 14 septembre 2026", ont indiqué ses enfants dans un communiqué transmis mardi à l'AFP.



Avec Fred Chichin, Catherine Ringer avait fondé au début des années 1980 l'un des groupes les plus détonants du rock français.



Leurs tubes --"Andy", "C'est comme ça", "Les histoires d'amour finissent mal" et surtout "Marcia Baïla" (1984), hymne déchirant sur la mort de la danseuse argentine Marcia Moretto emportée par un cancer-- ont traversé les époques.



"Catherine Ringer a marqué plusieurs générations par sa voix et ses chansons, sa grande liberté et sa singularité", souligne le communiqué de sa famille.



Née le 18 octobre 1957 en banlieue parisienne d'un père artiste-peintre, ancien déporté juif, et d'une mère architecte, Catherine Ringer avait quitté l'école à 15 ans, multipliant les expériences artistiques et s'aventurant même dans le porno, un passé qu'elle n'a jamais renié.



En 1986, sur le plateau de Canal+, elle avait tenu tête à Serge Gainsbourg qui la couvrait d'insultes en lui renvoyant au visage son court passé dans le X.

"Hauts et bas" C'est en 1979 qu'elle avait rencontré Fred Chichin qui allait devenir son âme sœur et son compagnon de route au sein des Rita pendant plusieurs décennies.



"Catherine Ringer avait fait de sa voix un théâtre et de chaque chanson une liberté. Avec Fred Chichin, elle avait donné aux Rita Mitsouko un son et des couleurs sans pareils. Elle était inclassable, irrévérencieuse, profondément française", a salué sur X le président français Emmanuel Macron.



"Sa voix et son irrésistible amour de la liberté auront marqué la chanson française", a souligné la ministre de la Culture, Catherine Pégard.



Après le décès de Fred Chichin, emporté lui aussi par un cancer fulgurant à l'âge de 53 ans, Catherine Ringer avait d'abord quitté la scène avant d'y remonter peu à peu, continuant à perpétuer l'héritage des Rita, et cultivant ensuite une carrière solo dans les marges.



En 2019, à la Philharmonie de Paris, elle avait célébré sur scène le 40e anniversaire de sa rencontre avec son alter ego, sans jamais cacher son inconsolable chagrin.



A chaque date anniversaire de la mort de son compagnon, Catherine Ringer disait ressentir "un manque total d'énergie, comme si on m'avait tout aspiré". "Voilà il faut que je fasse une petite pause à ce moment-là", confiait-elle sur France Inter début 2024.



"Ce n'est pas non plus un but dans la vie d'être que heureux. La vie est faite de hauts et de bas. Et s'il n'y avait pas les bas, il n'y aurait pas de hauts, ce serait plat", avait-elle ajouté.



Plus récemment, elle avait également déclamé de la poésie sur scène, confiant à l'AFP, en 2023, avoir "toujours aimé le rythme des mots". "J'aime bien improviser en rimes, même en plein concert", disait-elle.



Chanteuse engagée pour les droits des femmes, l'écologie ou contre l'extrême droite, Catherine Ringer avait, en 2024, revisité La Marseillaise pour célébrer l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution.



"Marchons et chantons cette loi pure dans la Constitution", avait-elle chanté sur l'air de l'hymne national lors d'une cérémonie devant le ministère de la Justice à Paris, à l'issue de laquelle elle avait accepté un baise-main d'Emmanuel Macron avant de se libérer de son étreinte.



En 2018, elle avait participé à une mobilisation contre la destruction d'une forêt à Romainville, en Seine-Saint-Denis. Poursuivie en justice pour s'être introduite sur le chantier, elle avait été relaxée.



En 2023, Catherine Ringer avait par ailleurs mis aux enchères une centaine d'œuvres de son père, Sam Ringer, peintre méconnu rescapé de neuf camps de concentration. "Il m'a transmis sa force de vie", avait-elle déclaré à l'AFP.

Rédigé par AFP le Mardi 15 Septembre 2026 à 09:52 | Lu 131 fois





