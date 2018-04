Voiture compactée… en 15 minutes, c'est plié !

"Les voitures sont amenées par le concessionnaire ou bien nous allons les chercher nous-mêmes, car comme elles ne sont plus assurées et n'ont donc plus le droit de rouler" , précise Benoît Layrle.

Une fois, sur le site, les employés de Fenua Ma se chargent d'ôter les batteries -expédiées séparément, car très polluantes- et vérifient qu'il n'y ait pas de végétaux introduits à l'intérieur. Ensuite, les voitures sont vidées de leur huile, ainsi que de leur essence, recueillies dans de grands fûts. Puis, ces opérations effectuées, l'opération proprement dite de compactage peut enfin être effectuée. "Les voitures sont placées sur un châssis, elles sont ensuite introduites dans une grosse presse à automobiles où elles sont compactées. L'opération va durer entre 15 à 20 minutes selon les voitures. Le compactage de la Twingo ou d'une Fiat Panda va être plus rapide que la grosse berline allemande ou le SUV. Pour les gros SUV, on les coupe en deux et on en fait deux blocs différents. Les châssis des pick-up chinois sont très résistants ! Environ un tiers des véhicules sont des gros véhicules et 2/3 des petites voitures. On facture entre 30 000 à 50 000 francs selon les voitures" , détaille avec précision Benoît Layrle.