Vodafone Race : Shell perd son titre après réclamation

Tahiti, le 16 juin 2024 - Shell a cru une nouvelle fois emporter la Vodafone Channel Race, samedi. Arrivés les premiers sur la plage de Aorai tini hau pour la 5e édition de cette course organisée par Vodafone, les rameurs au coquillage ont encore époustouflé. Mais une balise manquée sur le parcours leur vaudra une pénalité d'une minute, assez pour que Enviropol, qui n'a jamais lâché le sillage de Shell, remporte officiellement la victoire.



Dans la Vodafone Channel Race, les ‘aito au de Shell va’a n'ont jamais permis à quelqu'un d'autre de monter sur la première marche du podium en seniors hommes. En 2020 pour la première édition, Shell s’était imposé face à Air Tahiti ; en 2021, c'est contre Manihi Va'a que le coquillage triomphait ; en 2022, rebelote, face à Manihi Va'a toujours ; en 2023, Shell mettait à nouveau plusieurs minutes d'avance au deuxième, Air Tahiti.



Mais voilà, après quatre ans à occuper la première place, Shell – tout comme six autres équipes dont le Team OPT et le Team Air Tahiti – a commis une erreur de parcours, une bouée manquée qui l’envoie à la deuxième place après de nombreuses réclamations. C'en est la fin, du moins pour cette année, du règne incontesté du coquillage à la Vodafone Channel Race.





Shell en tête, comme d'habitude



Fin de matinée, samedi, les 31 équipes engagées sur la course seniors hommes prennent le départ. Un gros tronçon de 60 kilomètres et de la stratégie, beaucoup, car c'est une course à changements (il y a le droit au remplacement de rameurs). Le peloton de tête s'installe, dans lequel Enviropol occupe une position haute alors qu'on ne l’attendait pas forcément dans ce tronçon du classement. Shell, Enviropol, le Team Huahine, Air Tahiti et le Team OPT se livrent une bataille direction Moorea avant d'entamer le retour. Après 3 h 30 de course, Shell domine et commence à s'émanciper du groupe, mais Enviropol ne lâche pas. “Vont-ils tenir le rythme de Shell ?”, s'interroge le speaker. Les rameurs s'approchent de l'arrivée et effectuent les derniers changements dans leurs rangs. “Ça va se jouer à la fraîcheur.” 13 h 30, après plus de quatre heures de course, la pirogue jaune de Shell pointe le bout de son nez au large de la baie de Taaone. Pourtant talonnée de près par le Team Enviropol, qui réalise l'exploit de ne pas se faire distancer.





Enviropol, exploit sur exploit



Mais finalement, les ‘aito de Shell bouclent le marathon en 4 h 32 min, avec 50 secondes d'avance sur Enviropol. “Le niveau augmente d'année en année”, disait au micro Albert Moux de Shell pendant la remise des prix, alors que l'écart entre les pirogues se minimise à chaque édition. Interviewé dès l’arrivée, un rameur d'Enviropol se félicite humblement de cette deuxième position inespérée lors du départ : “C'est que du bonheur, c'est le fruit de tous les entraînements qu'on a faits ensemble. Ça fait chaud au cœur, surtout de voir toutes nos familles nous féliciter pour cette deuxième place. On a livré un super combat. En tout cas, félicitations à Shell pour la victoire, et à tous les autres équipages aussi.”



Les ‘aito d'Enviropol jubilent, ils ont réalisé l'exploit de la deuxième place derrière l’indétrônable Shell. Mais alors que Patrick Moux de Vodafone s'apprête à couronner les hommes de Shell pour la 5e fois, des équipages font remonter des réclamations. Six équipages, dont Shell, auraient manqué une bouée du parcours. Si l'erreur aurait dû être anticipée, Patrick Moux est bien obligé de réattribuer le podium : “Même si c'est l'équipe favorite de mon père, il faut être intègre et juste, donc la pénalité (une minute, NDLR) s'applique. Shell passe malheureusement de premier à deuxième”, révélait-il au micro de Polynésie La 1ère.



Enviropol réalise donc l'exploit dans l'exploit et se permet la couronne, alors que les rameurs de Shell, qui avaient déjà commencé à célébrer, se voient destitués et relégués à la deuxième place. Le Team Huahine prend la troisième place, suivi du Team OPT et de Air Tahiti Va'a.



Chez les vétérans, NuNue Va'a s'octroie la première place chez les 40+, tout comme Toatai chez les vétérans 50+ devant l'équipe de Mata Are Va'a. Chez les Open dames, l'équipe de Médoc Va'a vole la vedette à Ka Lahui Kai, eux-mêmes devant Ihilani Va'a. Dans la catégorie Open dames mixtes seniors hommes 60+, les ‘aito de l'AS Tamarii Taravao confirment leur forme du moment et terminent premiers. Pour les juniors, ce sont les jeunes d'EDT Va'a qui bouclent leur tronçon en premier en 4 h 52 min, devant Ka Lahui Kai.









King and Queen of the Digue Il faut s'en rendre compte : ce genre de course de va'a marathon reste une prouesse hors du commun pour un organisme humain. Peut-être que les nombreuses compétitions qui ponctuent le calendrier va'a atténuent l'image que l'on s'en fait, mais pour le commun des mortels, ramer plusieurs heures à un rythme aussi soutenu, c'est tout bonnement impossible. C'est donc pour ça qu'a vu le jour une nouvelle course, King and Queen of the Digue, lors de cette 5e édition de la Vodafone Channel Race. Une course plus courte et plus accessible. Et pour cette première édition, c'est Air Tahiti qui s'impose en 51 minutes en Open hommes et Mahina Va'a en 57 minutes en mixtes.

Rédigé par Tom Larcher le Dimanche 16 Juin 2024 à 19:08 | Lu 133 fois