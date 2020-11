Virus: un nouveau foyer détecté en Australie

Sydney, Australie | AFP | lundi 16/11/2020 - Un foyer de coronavirus est apparu à Adelaide, une ville d'Australie qui n'avait pas connu de foyer important depuis sept mois, ont annoncé mardi les autorités locales.



L'Etat d'Australie Méridionale, dont Adelaide est la capitale, a indiqué que quatre cas avaient été détectés dans cette ville dimanche et que le foyer s'était développé jusqu'à atteindre 17 cas lundi. Il s'agit du plus important foyer à Adelaide depuis avril.



"Nous n'arrêtons pas d'avoir de nouveaux cas", a déclaré la principale responsable locale de la santé, Nicola Spurier, à la chaîne publique de télévision australienne ABC.



Il est "très clair", a expliqué Mme Spurier, que le foyer est lié à un hôtel utilisé pour mettre en quarantaine des personnes revenues de l'étranger, et dans lequel travaille l'une des personnes infectées.



"Nous n'avons pas encore les caractéristiques du génome, mais je suis absolument certaine que c'est venu d'un hôtel médicalisé", a-t-elle déclaré.



Les responsables de la ville ont rapidement pris des mesures pour contenir le foyer, ordonnant à des centaines de personnes de se confiner et fermant des écoles et des entreprises.



La dernière fois que l'Australie Méridionale avait détecté un foyer de coronavirus hors d'une zone de quarantaine remonte au mois d'août. Les autorités sanitaires avaient alors pris, comme cette fois-ci, des mesures rapides pour empêcher son extension.



Mais on craint que le nouveau foyer s'étende à des populations à risque, car un gardien de prison et des employés de centres pour personnes âgées se trouveraient parmi les cas positifs détectés.



Ce développement intervient alors que les responsables australiens poussaient un soupir de soulagement après avoir maîtrisé une deuxième vague de cas à Melbourne provoquée par des failles de sécurité dans un hôtel utilisé pour les quarantaines.



Melbourne, capitale de l'Etat de Victoria, également dans le sud, a eu des milliers de cas et des centaines de morts ces derniers mois, mais n'a pas connu un seul nouveau cas depuis plus de deux semaines.



L'Australie dans son ensemble a plutôt bien réussi à contenir la pandémie, avec un peu plus de 27.700 cas et 907 décès enregistrés depuis l'apparition du virus.