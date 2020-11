Virus: rapatriement controversé dans les Îles Marshall

Majuro, Iles Marshall | AFP | dimanche 01/11/2020 - Les Îles Marshall ont mené à bien samedi un premier vol de rapatriement d'habitants de cet archipel du Pacifique malgré des appels pour que les frontières restent fermées afin de se préserver du Covid-19.



L'archipel, qui était encore récemment un des derniers pays du monde encore préservés de la pandémie, avait annoncé officiellement mercredi avoir enregistré deux premiers cas de coronavirus sur son territoire, un ensemble d'îles et d'atolls situé entre l'Australie et Hawaï.



Il s'agissait de deux employés de la garnison américaine de l'atoll de Kwajalein, testés positifs après leur arrivée en provenance de Hawaï à bord d'un vol militaire.



Samedi, un groupe de 27 personnes est arrivé dans l'archipel à bord d'un vol en provenance de Hawaï. Ce sont les premiers habitants des Îles Marshall autorisés à y rentrer depuis que le gouvernement avait fermé les frontières en mars dernier pour préserver l'archipel du coronavirus.



Ces 27 personnes sont les premières d'un total de 300 personnes, la plupart se trouvant à Hawaï, que le gouvernement de l'archipel veut rapatrier.



"Presque tout le monde dit de reporter (les rapatriements) mais (le vol) a tout de même eu lieu samedi", a déclaré Marie Milne, maire de l'atoll d'Ebon.



Selon elle, tous les appels à la Commission nationale des situations d'urgence, organisme gouvernemental qui gère ce problème, "tombent dans l'oreille d'un sourd". "Ils vont de l'avant à toute vitesse pour faire ce qu'ils veulent. Les gens sont contrariés et furieux de cela", a-t-elle dit.



De plus, des parlementaires ont protesté vendredi au cours d'une audition de la Commission nationale des situations d'urgence contre le fait que les deux militaires américains avaient été autorisés à rejoindre leur base de Kwajalein après une brève quarantaine de seulement cinq à sept jours à Hawaï.



"S'ils avaient suivi notre protocole de 14 jours, ces cas Covid auraient été identifiés à Hawaï", "cela ne se serait pas produit ici", a déclaré Jack Ading, un parlementaire qui représente les habitants de l'atoll d'Enewetak, ancien site américain de tests d'armes nucléaires.



Le président du Parlement, Kenneth Kedi, a demandé que les frontières des Îles Marshall soient fermées sauf pour les travailleurs essentiels, "sinon nous n'aurons pas de contrôle" du virus. "Si les grands pays n'arrivent pas à l'arrêter, nous ne pourrons pas non plus le faire", a-t-il dit.



Le ministre de la Santé, Bruce Bilimon, a déclaré samedi que la suite du processus de rapatriement prévu dépendrait du succès du premier vol. "Nous nous concentrons sur le premier groupe pour être certains que ça marche", a-t-il dit.